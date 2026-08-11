Από αυτοκίνητο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά στο Πικέρμι – Νεκρός εντοπίστηκε ο οδηγός

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Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στις περιοχές Ήμερος Πεύκος και Έτος Στέκο στο Πικέρμι Αττικής, ενώ μήνυμα είχε σταλεί νωρίτερα από το 112 για ετοιμότητα. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης βρέθηκε πτώμα άνδρα άγνωστων μέχρι στιγμής στοιχείων μέσα σε αυτοκίνητο.

Όταν έφτασαν στο σημείο οι πυροσβέστες εντόπισαν έναν άνθρωπο απανθρακωμένο, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντός ΙΧΕ αυτοκινήτου. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά ξεκίνησε από το αυτοκίνητο, όπου βρέθηκε και η σορός και επεκτάθηκε στη γύρω περιοχή.

Το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου και ο άνδρας, που βρέθηκε απανθρακωμένος, είχε γείρει στο κάθισμα του συνοδηγού.

Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο σημείο επιχείρησαν 121 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 36 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία και 18 πυροσβέστες με 3 οχήματα από Γαλλία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, οριοθετήθηκε σε 30 λεπτά και γίνονται οι τελευταίες ενέργειες για την κατάσβεσή της.

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