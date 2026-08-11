search
ΤΡΙΤΗ 11.08.2026 19:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.08.2026 16:11

Από αυτοκίνητο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά στο Πικέρμι – Νεκρός εντοπίστηκε ο οδηγός

11.08.2026 16:11
Pyrosvestiko elikoptero

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στις περιοχές Ήμερος Πεύκος και Έτος Στέκο στο Πικέρμι Αττικής, ενώ μήνυμα είχε σταλεί νωρίτερα από το 112 για ετοιμότητα. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης βρέθηκε πτώμα άνδρα άγνωστων μέχρι στιγμής στοιχείων μέσα σε αυτοκίνητο.

Όταν έφτασαν στο σημείο οι πυροσβέστες εντόπισαν έναν άνθρωπο απανθρακωμένο, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντός ΙΧΕ αυτοκινήτου. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά ξεκίνησε από το αυτοκίνητο, όπου βρέθηκε και η σορός και επεκτάθηκε στη γύρω περιοχή. 

Το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου και ο άνδρας, που βρέθηκε απανθρακωμένος, είχε γείρει στο κάθισμα του συνοδηγού.

Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο σημείο επιχείρησαν 121 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 36 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία και 18 πυροσβέστες με 3 οχήματα από Γαλλία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, οριοθετήθηκε σε 30 λεπτά και γίνονται οι τελευταίες ενέργειες για την κατάσβεσή της.

Διαβάστε επίσης

Φάουτσι: Τι έλεγε για το εμβόλιο του κορωνοϊού και την εγκυμοσύνη το 2021 – Στη δημοσιότητα γραπτά του μηνύματα

Κολομβία: Η συγκινητική στιγμή που διασώστες βγάζουν ζωντανό ένα μωράκι από τα συντρίμμια (Video)

Οι Χούθι χτύπησαν πλοίο στο Στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ – Τρεις νεκροί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
egypt-ismailia
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Αίγυπτο: 18 νεκροί, στην πλειοψηφία τους παιδιά 13-14 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα (Videos)

odyssey-7123
ΣΙΝΕΜΑ

Από τον Όμηρο στον Νόλαν: Πώς υποδέχθηκαν οι Έλληνες την «Οδύσσεια» – Τι αποκαλύπτει η έρευνα της Κάπα Research

IRAN_FORDO
ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην επικεφαλής της Μοσάντ λέει ότι Ισραηλινοί κατάσκοποι «επισκέφθηκαν» την πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν στο Φορντό

reuma-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνεχείς και πολύωρες διακοπές ρεύματος στα Σφακιά – Ανησυχία και αγανάκτηση κατοίκων και επιχειρηματιών

etna
ΚΟΣΜΟΣ

«Βρυχάται» η Αίτνα στη Σικελία: Νέα προσωρινή διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνιας λόγω της ηφαιστειακής τέφρας (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vila Mykonos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλάδα των δύο ταχυτήτων: Βίλες 24.000 ευρώ τη νύχτα ενώ οι εργαζόμενοι «κόβουν» μέρες από τις διακοπές

tourism-akropoli-8234
TRAVEL

Forbes: Αυτοί είναι οι κορυφαίοι προορισμοί για να ζήσεις μετά την σύνταξη – Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που ξεχωρίζουν

karamitrou_grigoriadis
MEDIA

Τα νέα δίδυμα στην πρωινή ενημέρωση

odysseia-nea-yorki-damon-nolan-hathaway
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κι επίσημα η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην καριέρα του με εισπράξεις πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια

latinopoulou 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επεισόδιο με Λατινοπούλου και ομάδα Ρομά σε πλοίο για την Τήνο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.08.2026 19:27
egypt-ismailia
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Αίγυπτο: 18 νεκροί, στην πλειοψηφία τους παιδιά 13-14 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα (Videos)

odyssey-7123
ΣΙΝΕΜΑ

Από τον Όμηρο στον Νόλαν: Πώς υποδέχθηκαν οι Έλληνες την «Οδύσσεια» – Τι αποκαλύπτει η έρευνα της Κάπα Research

IRAN_FORDO
ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην επικεφαλής της Μοσάντ λέει ότι Ισραηλινοί κατάσκοποι «επισκέφθηκαν» την πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν στο Φορντό

1 / 3