Σύγκρουση δύο τουριστικών σκαφών στους Αντίπαξους – Τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας

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Σύγκρουση δύο επιβατηγών-τουριστικών σκαφών σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι Αντιπάξων, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
Το ένα σκάφος, στο οποίο επέβαιναν 10 άτομα, κατέπλευσε στον νέο λιμένα Παξών, ενώ τρεις από τους επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Παξών.
Το δεύτερο σκάφος, με 203 επιβαίνοντες, πλέει αυτοδύναμα προς το λιμάνι της Κέρκυρας, συνοδεία περιπολικού σκάφους του Λιμενικού. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δεν έχει αναφερθεί εισροή υδάτων.
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