Forbes: Αυτοί είναι οι κορυφαίοι προορισμοί για να ζήσεις μετά την σύνταξη – Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που ξεχωρίζουν

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Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις 24 χώρες που ξεχωρίζει το Forbes ως ελκυστικούς προορισμούς για όσους θέλουν να περάσουν τα χρόνια της συνταξιοδότησής τους στο εξωτερικό, σε μια περίοδο κατά την οποία όλο και περισσότεροι Αμερικανοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ αναζητώντας χαμηλότερο κόστος ζωής, διαφορετικό τρόπο ζωής και καλύτερο κλίμα.

Στη φετινή κατάταξη του Forbes περιλαμβάνονται συνολικά 24 χώρες και 96 επιμέρους προορισμοί, δηλαδή τέσσερις περιοχές ή πόλεις από κάθε χώρα. Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες που προτείνονται, με την Αθήνα, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα και τη Θεσσαλονίκη να αποτελούν τις τέσσερις ελληνικές επιλογές.

Το Forbes αξιολογεί τους προορισμούς με βάση μια σειρά από παράγοντες, όπως το κόστος ζωής, η ποιότητα και το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, η φορολογία, η δυνατότητα μακροχρόνιας παραμονής, η εγκληματικότητα και η πολιτική σταθερότητα, η πρόσβαση από και προς τις ΗΠΑ, αλλά και οι κίνδυνοι που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές.

Ελλάδα: Πολιτισμός, ήλιος και χαμηλότερο κόστος ζωής

Το Forbes περιγράφει την Ελλάδα ως έναν «αρχαίο πολιτιστικό θησαυρό στη Μεσόγειο», αναδεικνύοντας τον συνδυασμό ιστορίας, πολιτισμού και μεσογειακού κλίματος.

Η χώρα διαθέτει περίπου 6.000 νησιά και νησίδες, ενώ για τους συνταξιούχους που προέρχονται από τις ΗΠΑ ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα είναι το κόστος ζωής. Σύμφωνα με το Forbes, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, ιδιαίτερα εκτός Αθήνας, το κόστος είναι τουλάχιστον κατά ένα τρίτο χαμηλότερο από τον μέσο όρο των ΗΠΑ.

Η υγειονομική περίθαλψη χαρακτηρίζεται καλή και οικονομικά προσιτή, ενώ οι Αμερικανοί συνταξιούχοι που επιλέγουν την Ελλάδα μπορούν να αξιοποιήσουν και ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Το Forbes επισημαίνει, ωστόσο, ότι η γνώση έστω βασικών ελληνικών μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην καθημερινότητα.

Στα θετικά καταγράφεται επίσης το σχετικά χαμηλό επίπεδο σοβαρής εγκληματικότητας, ενώ η Ελλάδα διαθέτει συμφωνία με τις ΗΠΑ για την αποφυγή διπλής φορολόγησης. Παράλληλα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να εφαρμοστεί προνομιακή φορολογική μεταχείριση για αλλοδαπούς συνταξιούχους.

Ποιες ελληνικές περιοχές προτείνει το Forbes

Αθήνα

Η πρωτεύουσα αποτελεί την επιλογή για όσους θέλουν να συνδυάσουν τη ζωή στη Μεσόγειο με τις υποδομές και τις υπηρεσίες μιας μεγάλης ευρωπαϊκής πόλης.

Η Αθήνα προσφέρει πρόσβαση σε νοσοκομεία, υπηρεσίες, εστιατόρια, πολιτιστικές δραστηριότητες και αεροπορικές συνδέσεις, γεγονός που μπορεί να την κάνει ιδιαίτερα ελκυστική για έναν Αμερικανό συνταξιούχο που δεν θέλει να απομονωθεί σε μια μικρή πόλη ή νησί.

Παράλληλα, η εγγύτητα στη θάλασσα και το μεσογειακό κλίμα προσθέτουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στον τρόπο ζωής που αναζητούν πολλοί ξένοι συνταξιούχοι.

Κέρκυρα

Η Κέρκυρα αντιπροσωπεύει μια διαφορετική εκδοχή της ελληνικής ζωής: νησιωτικό περιβάλλον, παραλίες, ιστορία και έντονη διεθνή παρουσία.

Για έναν συνταξιούχο που προτιμά έναν πιο ήρεμο ρυθμό ζωής από αυτόν της Αθήνας, αλλά θέλει έναν προορισμό με τουριστικές υποδομές και μεγάλη εμπειρία στη φιλοξενία ξένων, το νησί αποτελεί μια από τις επιλογές που ξεχωρίζει το Forbes.

Καλαμάτα

Η Καλαμάτα είναι ίσως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές της λίστας, καθώς συνδυάζει πολλά από τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι υποψήφιοι συνταξιούχοι του εξωτερικού: παραθαλάσσιο περιβάλλον, ήπιο μεσογειακό τρόπο ζωής και πρόσβαση σε μια οργανωμένη πόλη χωρίς το μέγεθος και την ένταση της Αθήνας.

Η ευρύτερη Μεσσηνία προσφέρει παράλληλα πρόσβαση σε παραλίες, φυσικό τοπίο και έναν τρόπο ζωής που μπορεί να είναι πιο ήρεμος και οικονομικός.

Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη αποτελεί την επιλογή για όσους προτιμούν μια μεγάλη, ζωντανή πόλη με έντονη πολιτιστική και κοινωνική ζωή.

Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας συνδυάζει ιστορία, γαστρονομία, παραλιακό μέτωπο και αστικές υποδομές, ενώ παράλληλα μπορεί να προσφέρει διαφορετική εμπειρία από την Αθήνα.

Η διαδικασία παραμονής στην Ελλάδα

Για τους Αμερικανούς συνταξιούχους, το Forbes χαρακτηρίζει την απόκτηση δικαιώματος παραμονής στην Ελλάδα ως «reasonably easy», δηλαδή σχετικά εύκολη σε σύγκριση με άλλους προορισμούς.

Πολλοί συνταξιούχοι ξεκινούν τη διαδικασία μέσω της Visa Οικονομικά Ανεξάρτητου Ατόμου, η οποία απαιτεί την απόδειξη ενός ελάχιστου ετήσιου παθητικού εισοδήματος. Το Forbes αναφέρει ως ενδεικτικό ποσό για ένα ζευγάρι περίπου 60.000 δολάρια ετησίως.

Παράλληλα, η Ελλάδα διαθέτει και διετή Digital Nomad Visa, η οποία μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να συνυπολογιστεί στην απαιτούμενη περίοδο για την απόκτηση μόνιμης διαμονής.

Το Forbes πάντως συνιστά στους ενδιαφερόμενους να αναζητούν επαγγελματική βοήθεια, καθώς οι διαδικασίες μετανάστευσης, φορολογίας και παραμονής απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό.

Το μεγάλο μειονέκτημα: Κλιματική αλλαγή και πυρκαγιές

Η Ελλάδα δεν παρουσιάζεται ως προορισμός χωρίς κινδύνους.

Το Forbes υπογραμμίζει ότι η χώρα έχει σημαντική έκθεση σε φυσικούς κινδύνους και στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με τις δασικές πυρκαγιές να αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες που πρέπει να εξετάσουν όσοι σκέφτονται μόνιμη εγκατάσταση.

Επομένως, η επιλογή περιοχής δεν θα πρέπει να βασίζεται μόνο στο κόστος, στο κλίμα ή στην ομορφιά ενός τόπου. Η πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες, οι υποδομές, η πυρασφάλεια και η συνολική ανθεκτικότητα μιας περιοχής αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Και η Κύπρος στη λίστα

Στη λίστα του Forbes βρίσκεται και η Κύπρος, η οποία παρουσιάζεται ως ένα ηλιόλουστο μεσογειακό νησιωτικό κράτος όπου τα αγγλικά χρησιμοποιούνται ευρέως.

Οι τέσσερις περιοχές που προτείνονται είναι η Λεμεσός, η Πάφος, ο Πύργος και η Λάρνακα.

Το κόστος ζωής υπολογίζεται περίπου κατά ένα τρίτο χαμηλότερο από τον μέσο όρο των ΗΠΑ, ενώ το Forbes αναφέρει χαμηλή εγκληματικότητα και πολιτική σταθερότητα. Η υγειονομική περίθαλψη χαρακτηρίζεται καλή και οι μόνιμοι κάτοικοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας, με σχετική εισφορά επί συγκεκριμένων εισοδημάτων.

Η Κύπρος αντιμετωπίζει, όπως και η Ελλάδα, κινδύνους που σχετίζονται με πλημμύρες και πυρκαγιές. Παράλληλα, η συμφωνία φορολογίας μεταξύ Κύπρου και ΗΠΑ αποτρέπει τη διπλή φορολόγηση, ενώ υπάρχουν και φορολογικές ελαφρύνσεις για ορισμένες κατηγορίες αλλοδαπών συνταξιούχων.

Η μεγάλη εικόνα

Η Ελλάδα δεν είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που βρίσκεται στη λίστα του Forbes. Συνολικά, 12 από τις 24 χώρες της κατάταξης είναι ευρωπαϊκές, μεταξύ των οποίων η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Αυστρία, η Ιρλανδία, η Μάλτα και η Σλοβενία.

Συνολικά, οι 24 χώρες και οι τέσσερις προτεινόμενοι προορισμοί σε καθεμία είναι:

Αλβανία: Τίρανα, Δυρράχιο, Άγιοι Σαράντα, Αυλώνα

Τίρανα, Δυρράχιο, Άγιοι Σαράντα, Αυλώνα Αργεντινή: Μπουένος Άιρες, Κόρδοβα, Μεντόσα, Ροσάριο

Μπουένος Άιρες, Κόρδοβα, Μεντόσα, Ροσάριο Αυστρία: Βιέννη, Γκρατς, Ίνσμπρουκ, Σάλτσμπουργκ

Βιέννη, Γκρατς, Ίνσμπρουκ, Σάλτσμπουργκ Μπελίζ: Άμπεργκρις Κέι, Κοροζάλ, Κέι Κόλκερ, Πλασένσια

Άμπεργκρις Κέι, Κοροζάλ, Κέι Κόλκερ, Πλασένσια Καναδάς: Κάλγκαρι, Μόνκτον, Νιαγάρα-ον-δε-Λέικ, Βικτώρια

Κάλγκαρι, Μόνκτον, Νιαγάρα-ον-δε-Λέικ, Βικτώρια Κολομβία: Μπογκοτά, Καρταχένα, Μεντεγίν, Περέιρα

Μπογκοτά, Καρταχένα, Μεντεγίν, Περέιρα Κόστα Ρίκα: Σαν Χοσέ, Σέντραλ Βάλει, Ατένας, Σάντα Κρουζ

Σαν Χοσέ, Σέντραλ Βάλει, Ατένας, Σάντα Κρουζ Κύπρος: Λεμεσός, Πάφος, Πύργος, Λάρνακα

Λεμεσός, Πάφος, Πύργος, Λάρνακα Γαλλία: Παρίσι, Λυών, Νίκαια, Πο

Παρίσι, Λυών, Νίκαια, Πο Ελλάδα: Αθήνα, Κέρκυρα, Καλαμάτα, Θεσσαλονίκη

Αθήνα, Κέρκυρα, Καλαμάτα, Θεσσαλονίκη Ιρλανδία: Δουβλίνο, Κορκ, Κιλάρνεϊ, Γουότερφορντ

Δουβλίνο, Κορκ, Κιλάρνεϊ, Γουότερφορντ Ιταλία: Φλωρεντία, Μπολόνια, Μάρκε, Λομβαρδία

Φλωρεντία, Μπολόνια, Μάρκε, Λομβαρδία Μαλαισία: Κουάλα Λουμπούρ, Τζορτζ Τάουν, Ίπο, Μελάκα

Κουάλα Λουμπούρ, Τζορτζ Τάουν, Ίπο, Μελάκα Μάλτα: Βαλέτα, Γκόζο, Σεντ Πολς Μπέι, Κάουρα

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Μέριδα, Οαχάκα, Πουέρτο Βαγιάρτα, Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε Μαυροβούνιο: Ποντγκόριτσα, Μπαρ, Περάστ, Τίβατ

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Για την Ελλάδα, ωστόσο, το ενδιαφέρον της κατάταξης βρίσκεται όχι μόνο στη θέση της χώρας ανάμεσα στους 24 προορισμούς, αλλά στο γεγονός ότι τέσσερις διαφορετικές περιοχές της χώρας παρουσιάζονται ως κατάλληλες για διαφορετικά προφίλ συνταξιούχων: Από την αστική ζωή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης έως το νησιωτικό περιβάλλον της Κέρκυρας και τον πιο ήρεμο, μεσογειακό τρόπο ζωής της Καλαμάτας.

Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο μήνυμα της λίστας: Για τους Αμερικανούς που αναζητούν χαμηλότερο κόστος ζωής, καλό κλίμα, πολιτισμό και πρόσβαση σε υπηρεσίες, η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους ευρωπαϊκούς προορισμούς που αξίζει να εξετάσουν.

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