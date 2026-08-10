Νέο κύμα καύσωνα «σαρώνει» την Ευρώπη: Στο επίκεντρο Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία – Φωτιές, ξηρασία και ποτάμια που στερεύουν (Photos/Video)

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Με νέο κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη η Ευρώπη, έπειτα από τον θερμότερο Ιούλιο που έχει ποτέ καταγραφεί για 12 εκατομμύρια Ευρωπαίους, που θα πλήξει ιδιαίτερα το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία και την Ισπανία.

Η δυτική Ευρώπη έχει ήδη πληγεί από τον Μάιο από τέσσερα επεισόδια καύσωνα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus, ενώ εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν για νέα επεισόδια καύσωνα τις προσεχείς ημέρες.

Παράλληλα, η ξηρασία, που απλώνεται επίσης στην ευρωπαϊκή ήπειρο και έχει πλήξει κυρίως την Ισπανία και την Γαλλία και επεκτείνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Γερμανία, ευνοεί το ξέσπασμα και την εξάπλωση των καταστροφικών πυρκαγιών.

Wildfires, drought and heat waves in Europe this summer limited river shipping, cut crop yields and forced nuclear plants to reduce output, costing hundreds of billions of euros https://t.co/0i74g41sfg pic.twitter.com/av6NCJCj4Y — Reuters (@Reuters) August 10, 2026

Και νέα κύματα καύσωνα

«Νέο κύμα ακραίας ζέστης κινείται προς βορράν σε μεγάλο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου», προειδοποίησε την Κυριακή, 9/8, η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office) μέσω του Χ.

Μέχρι την Πέμπτη, οι θερμοκρασίες θα σκαρφαλώσουν στους 36°C σε ορισμένες περιοχές της ανατολικής και της νοτιοανατολικής Αγγλίας.

Στην Γαλλία, νέο επεισόδιο καύσωνα αναμένεται αύριο, Τρίτη 11/8. Η ζέστη θα επεκταθεί σε πολλές περιοχές και η θερμοκρασία θα φθάσει τους 39°C, σύμφωνα με την Météo-France.

🌡️La masse d'air sera de nouveau très #chaude en France cette semaine, surtout entre mercredi et vendredi, avec une anomalie thermique de +12°C. La France sera le pays avec l'anomalie thermique la plus élevée d'Europe. pic.twitter.com/YQTqIJwinr August 10, 2026

Μέχρι στιγμής, το ρεκόρ έχει φθάσει τους 3,8°C επάνω από το κανονικό επίπεδο με βάση τις τιμές της περιόδου 1991-2020. Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα καύσωνα αυτό το καλοκαίρι, πριν από τους καύσωνες του Ιουνίου και του Ιουλίου, ο οποίος διήρκεσε 16 ημέρες.

Ο Ιούλιος 2026 ήταν μαζί με τον Ιούλιο 2022 ο θερμότερος που έχει καταγραφεί στα χρονικά στην Ισπανία. Η μέση θερμοκρασία ήταν 25,7°C, δηλαδή 2,6°C ανώτερη του κανονικού, σύμφωνα με την Aemet.

Η Σλοβακία κατέγραψε στις 6 Αυγούστου το απόλυτο ρεκόρ των 42,2°C στον νότο, σύμφωνα με την SHMU.

Σύμφωνα με την GeoSphere Austria, το ρεκόρ των 41,2°C καταγράφηκε στις 5 Αυγούστου στο Μπαντ Ντόιτσε-Αλτενμπουργκ της ανατολικής Αυστρίας.

Γενικευμένη ξηρασία

Η Ισπανία έζησε «τον ξηρότερο Ιούλιο από την έναρξη των καταγραφών των στοιχείων το 1961», σύμφωνα με την Aemet.

Το ήμισυ της Αγγλίας και ολόκληρη η Ουαλία έχουν επίσης πληγεί από την ξηρασία, ενώ και άλλες περιοχές της Αγγλίας αναμένεται να τεθούν σε κατάσταση ξηρασίας σήμερα.

Η Αγγλία έχει επτά συνεχόμενες εβδομάδες με λιγότερα από 10 χιλιοστά βροχής, ενώ σε ορισμένες ζώνες στα ανατολικά και νοτιοανατολικά έχει καταγραφεί λιγότερο από 1 χιλιοστό βροχής, σύμφωνα με την κυβερνητική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Environment Agency). Σύμφωνα με το Met Office, ο Ιούλιος ήταν ο ξηρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αγγλία.

Καταστροφικές πυρκαγιές

Οι συνθήκες αυτές ευνόησαν την εκκίνηση και εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών που κατέκαυσαν μεγάλες σε έκταση περιοχές και προκάλεσαν την εκπομπή τεράστιων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με το Copernicus.

Γιγάντια πυρκαγιά κατέκαυσε στο τέλος του Ιουλίου έκταση 420.000 στρεμμάτων στην Ζιρόντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας.

Ταυτόχρονα, η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας έκανε στάχτη έκταση 440.000 στρεμμάτων στην περιοχή της Άβιλα.

Χαμηλή στάθμη ποταμών, υπεθέρμανση των θαλασσών

Άμεση συνέπεια των υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρασίας, η πτώση της στάθμης των υδάτων ποταμών όπως ο Σηκουάνας, ο Δούναβης, ο Ρήνος. Σε ιστορικό χαμηλό μετρήθηκε σήμερα η στάθμη του ποταμού Βιστούλα στην Βαρσοβία.

Γύρω από την ευρωπαϊκή ήπειρο, τα νερά της δυτικής Μεσογείου και του Ατλαντικού Ωκεανού γνωρίζουν ιδιαιτέρως υψηλές θερμοκρασίες που συνδέονται και με την διαδοχή επεισοδίων θαλάσσιου καύσωνα.

Ο Ρήνος θα κοπεί στα δύο, σε ιστορικά χαμηλά η στάθμη στον Βιστούλα

Ήδη σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα λόγω έλλειψης βροχοπτώσεων, ο Ρήνος μπορεί σύντομα να καταστεί μη πλεύσιμος σε όλο το μήκος του ποταμού στη Γερμανία και να κοπεί στα δύο, προειδοποίησε τη Δευτέρα, 10/8, η γερμανική Ένωση Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας (BDB), ενώ η στάθμη των υδάτων στον ποταμό Βιστούλα, τον μεγαλύτερο ποταμό της Πολωνίας, έπεσε σήμερα σε χαμηλά ιστορικά στη Βαρσοβία, σύμφωνα με το Εθνικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο (IMGW).

«Η εξέλιξη της στάθμης των υδάτων δεν είναι καλός οιωνός», δήλωσε ο Γενς Σβάνεν, γενικός διευθυντής της BDB, στην εφημερίδα Rheinische Post, αναφορικά με την κατάσταση στον ποταμό Ρήνο.

Όπως είπε, η έλλειψη βροχοπτώσεων σημαίνει ότι η στάθμη των υδάτων στο Κάουμπ, στη Ρηνανία-Παλατινάτο, μεταξύ Κόμπλεντς και Μάιντς (στη δυτική Γερμανία), ένα κρίσιμο σημείο για τη ναυσιπλοΐα και την οικονομία, αναμένεται να πέσει κάτω από τα 10 εκατοστά για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα.

Με τέτοια επίπεδα υδάτων, ο Ρήνος «δεν θα είναι πλέον πλεύσιμος σε όλο του το μήκος και θα χωριστεί στα δύο», εμποδίζοντας τις εμπορικές μεταφορές και τα τουριστικά ταξίδια, σημείωσε ο Σβάνεν.

Σήμερα το πρωί, η στάθμη αναφοράς του νερού στο Κάουμπ ήταν 17 εκατοστά, που αντιστοιχεί σε βάθος πλοηγήσιμου καναλιού 130 εκατοστών, σύμφωνα με τον τοπικό σταθμό μέτρησης. Η προηγούμενη ελάχιστη στάθμη αναφοράς νερού στο Κάουμπ ήταν 25 εκατοστά το 2018, σύμφωνα με την γερμανική Αρχή Πλωτών Οδών (WSV).

Η ποτάμια κυκλοφορία θα παραμείνει δυνατή μεταξύ των λιμένων ARA (Άμστερνταμ, Ρότερνταμ, Αμβέρσα) και της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας μέχρι την περιοχή της Κολωνίας, μέσω του Ρήνου και του δικτύου καναλιών της δυτικής Γερμανίας, τόνισε ο Σβάνεν.

Πιο νότια, η ναυσιπλοΐα θα συνεχιστεί σε παραποτάμους όπως ο Νέκαρ, ο Μόζελ, ο Μάιν και το κανάλι Μάιν-Δούναβη.

Στην Πολωνία η στάθμη υδάτων στον ποταμό Βιστούλα έπεσε σε χαμηλά ιστορικά στη Βαρσοβία. «Αυτή τη στιγμή καταγράφουμε στάθμη υδάτων 102 εκατοστών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντάριους Βιτκόφσκι, υδρολόγος του IMGW.

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