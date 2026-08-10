Οι σκύλοι μπορούν να διακρίνουν τον φόβο, τον θυμό ή την λύπη στα πρόσωπα των ανθρώπων

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Τα σκυλιά όχι μόνο παρακολουθούν στενά τους ανθρώπους αλλά ο εγκέφαλος τους μπορεί να διακρίνει τα συναισθήματα που αποτυπώνονται στα ανθρώπινα πρόσωπα.

Η Δρ. Λόρα Κουάγια, συν-συγγραφέας της μελέτης από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης, δήλωσε ότι προηγούμενες μελέτες συμπεριφοράς είχαν δείξει ότι τα σκυλιά μπορούσαν να διακρίνουν ορισμένες εκφράσεις του ανθρώπινου προσώπου, αλλά τέτοιες μελέτες έτειναν να εξετάζουν μόνο δύο κάθε φορά, μία θετική και μία αρνητική. Ως αποτέλεσμα, δεν ήταν σαφές αν τα σκυλιά μπορούσαν να διακρίνουν διαφορετικούς τύπους χαρούμενων ή δυστυχισμένων προσώπων.

Τώρα, η Κουάγια και οι συνεργάτες της αποκάλυψαν ότι ο εγκέφαλος των σκύλων όχι μόνο μπορεί να διακρίνει χαρούμενα πρόσωπα από άλλες εκφράσεις, αλλά μπορεί να διακρίνει και διαφορετικές αρνητικές εκφράσεις, διακρίνοντας τα φοβισμένα πρόσωπα από εκείνα που είναι θυμωμένα ή λυπημένα.

«Αυτή είναι η πρώτη απόδειξη ότι ο εγκέφαλος του σκύλου μπορεί να διακρίνει μεταξύ συναισθημάτων», είπε.

Γράφοντας στο περιοδικό iScience, η Κουάγια και οι συνεργάτες της αναφέρουν πώς εργάστηκαν με κατοικίδια σκυλιά που είχαν εκπαιδευτεί να ξαπλώνουν οικειοθελώς ακίνητα, ξύπνια και χωρίς περιορισμούς, μέσα σε έναν σαρωτή μαγνητικής τομογραφίας.

Κατά το πρώτο πείραμα, σε οκτώ σκυλιά έδειξαν πέντε σετ χαρούμενων προσώπων και πέντε σετ ουδέτερων προσώπων. Κάθε σετ περιείχε τέσσερις φωτογραφίες ανθρώπων που δεν ήταν γνωστοί στον σκύλο, αλλά ήταν του ίδιου φύλου με τον κύριο φροντιστή τους. Αυτό επαναλήφθηκε πέντε φορές για κάθε σκύλο.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν αυξημένη δραστηριότητα σε ορισμένα μέρη του εγκεφάλου όταν στα σκυλιά έδειξαν χαρούμενα πρόσωπα σε σύγκριση με τα ουδέτερα.

Η Κουάγια είπε ότι αυτές οι περιοχές συσχετίστηκαν με υψηλότερη οπτική επεξεργασία, κοινωνική επεξεργασία και επεξεργασία ανταμοιβής – υποδηλώνοντας ότι ο σκύλος επεξεργαζόταν κάτι θετικό.

Ο Δρ Ραούλ Χερνάντεζ Πέρεζ, ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα έθεσαν ένα άλλο ερώτημα, ωστόσο: «Δεν γνωρίζουμε αν αυτές οι περιοχές σχετίζονται μόνο με χαρούμενα πρόσωπα ή με συναισθηματικά πρόσωπα γενικά».

Η ομάδα πραγματοποίησε στη συνέχεια ένα δεύτερο πείραμα μαγνητικής τομογραφίας στο οποίο συμμετείχαν 12 σκύλοι. Σε κάθε ένα από αυτά παρουσιάστηκαν νέα σύνολα άγνωστων ανδρικών και γυναικείων ανθρώπινων προσώπων, αυτή τη φορά με τέσσερις διαφορετικές εκφράσεις: ευτυχία, λύπη, φόβο και θυμό.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μηχανική μάθηση για να αναλύσουν τη δραστηριότητα στις ίδιες περιοχές του εγκεφάλου που εντοπίστηκαν στο πρώτο πείραμα, αποκαλύπτοντας ότι μια τέτοια δραστηριότητα μπορούσε να διακρίνει τα χαρούμενα πρόσωπα από κάθε αρνητική έκφραση – αλλά δεν μπορούσε να διακρίνει μεταξύ διαφορετικών τύπων δυστυχισμένων προσώπων.

Ωστόσο, όταν η ομάδα ανέλυσε τη δραστηριότητα σε ολόκληρο τον εγκέφαλο του σκύλου, διαπίστωσε ότι ήταν δυνατό να γίνει διάκριση μεταξύ λυπημένων έναντι φοβισμένων προσώπων και θυμωμένων έναντι φοβισμένων προσώπων – με διαφορές στη δραστηριότητα σε διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου – αλλά όχι θυμωμένων και λυπημένων προσώπων.

Ο Χερνάντεζ είπε ότι διαφορετικές αρνητικές εκφράσεις μπορεί να πυροδοτήσουν διαφορετικές αντιδράσεις, καθώς αντιπροσωπεύουν διαφορετικό είδος απειλής.

Οι συγγραφείς ανέφεραν ότι μπορεί να είναι πιο δύσκολο για τους σκύλους να διακρίνουν δύο ανθρώπινες εκφράσεις προσώπου εάν είναι και οι δύο αρνητικές ή και οι δύο θετικές, και οι σκύλοι μπορεί επίσης να χρειάζονται πρόσθετες πληροφορίες – όπως η γλώσσα του σώματος – για να διακρίνουν τον θυμό από τη θλίψη.

Η έρευνα έχει περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένου του μικρού μεγέθους του δείγματος. Τα περισσότερα σκυλιά ήταν border collie και όλα ήταν υγιή και χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς.

Η Κουάγια είπε ότι η μελέτη θα μπορούσε να έχει πρακτικές επιπτώσεις: για παράδειγμα, η έκφραση ευτυχίας κατά την εκπαίδευση ενός σκύλου θα μπορούσε να βοηθήσει τη μαθησιακή διαδικασία.

Η Μπρίτζετ Γουόλερ, καθηγήτρια εξέλιξης και κοινωνικής συμπεριφοράς στο Πανεπιστήμιο Νότιγχαμ Τρεντ, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη, περιέγραψε την εργασία ως συναρπαστική, λέγοντας ότι έδειξε πώς τα σκυλιά έχουν διαμορφωθεί μέσω της εξημέρωσης ώστε να κατανοούν την ανθρώπινη συμπεριφορά.

«Το χαμόγελο είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη ανθρώπινη έκφραση του προσώπου, ζωτικής σημασίας για τις κοινωνικές μας αλληλεπιδράσεις, και επομένως είναι λογικό ότι τα σκυλιά έχουν αναπτύξει μια ιδιαίτερη ικανότητα να τη διακρίνουν από άλλες κινήσεις του προσώπου», είπε. «Φαίνεται λιγότερο σαφές ότι μπορούν να διακρίνουν μεταξύ των άλλων εκφράσεων του προσώπου, και πάλι αυτό θα είχε νόημα καθώς αυτές παράγονται πολύ λιγότερο συχνά στην ανθρώπινη κοινωνική αλληλεπίδραση».

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