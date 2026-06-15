H φροντίδα του εγκεφάλου δεν απαιτεί απαραίτητα μεγάλες θυσίες ή πολύ χρόνο. Αρκούν μερικά λεπτά καθημερινής εστιασμένης εξάσκησης, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν μια από τις πιο ουσιαστικές επενδύσεις που μπορεί να κάνει κάποιος για τον εαυτό του και τη μελλοντική του πνευματική υγεία.

Αυτό είναι το βασικό μήνυμα των ερευνητών, που απέδειξαν ότι η εστιασμένη άσκηση του εγκέφαλου τον βοηθάει να λειτουργεί καλύτερα μέχρι τα βαθιά γεράματα, σύμφωνα με νέα έρευνα από το University of Texas at Dallas Center for Brain Health. Και οι ερευνητές δεν αναφέρονται μόνο στα σταυρόλεξα αλλά σε μια σύντομη εστιασμένη άσκηση του μυαλού μας διάρκειας από 5 έως 10 λεπτών την ημέρα, όπως για παράδειγμα η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας ή ο χορός (παραδοσιακοί, μοντέρνοι, ευρωπαϊκοί).

Αναλυτικά οι επιστήμονες παρακολούθησαν σχεδόν 4.000 ανθρώπους ηλικίας από 19 έως 94 ετών, σε διάστημα τριών ετών, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν η σύντομη καθημερινή εξάσκηση του εγκεφάλου μπορεί να επηρεάσει τη γνωστική υγεία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ακόμη και 5 έως 10 λεπτά την ημέρα μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature.

Το εντυπωσιακότερο εύρημα ήταν ότι τα οφέλη συνέχισαν να αυξάνονται όσο οι συμμετέχοντες διατηρούσαν τη συνήθεια, χωρίς να εντοπίζεται κάποιο εμφανές όριο στη βελτίωση.

Σημειώνεται ότι αυτά τα αποτελέσματα βρίσκονται σε συμφωνία με προηγούμενες επιστημονικές ανασκοπήσεις, που έχουν εξετάσει την επίδραση της γνωστικής εκπαίδευσης σε ηλικιωμένους.

Η συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό PLoS Medicine κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα προγράμματα ηλεκτρονικής γνωστικής εκπαίδευσης μπορούν να προσφέρουν μετρήσιμα οφέλη στη γνωστική απόδοση υγιών ηλικιωμένων, με την αποτελεσματικότητά τους να εξαρτάται από τον σχεδιασμό και τη συχνότητα της παρέμβασης.

Συγκεκριμένα το Brain Health Project (BHP) δημιουργήθηκε το 2020 ως μια ανοιχτή ερευνητική πρωτοβουλία, στην οποία μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε μέσω διαδικτύου ή εφαρμογής.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος είναι να βοηθήσει ανθρώπους κάθε ηλικίας να ενισχύσουν την υγεία του εγκεφάλου τους μέσα από:

εκπαιδευτικό υλικό,

εξειδικευμένες ασκήσεις και

εξατομικευμένη καθοδήγηση.

Ο δεύτερος αφορά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας αυτών των παρεμβάσεων στην πραγματική ζωή και σε μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων.

Οι ασκήσεις

Σε αντίθεση με τα κλασικά παιχνίδια εγκεφάλου, οι δραστηριότητες του προγράμματος επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση βασικών γνωστικών δεξιοτήτων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε την άσκηση που ζητούσε από τους συμμετέχοντες να επιλέξουν ένα σύντομο κείμενο που διάβαζαν μέσα στην ημέρα και να εντοπίσουν ποιες πληροφορίες ήταν πραγματικά σημαντικές. Στη συνέχεια έπρεπε να αφαιρέσουν τα δευτερεύοντα στοιχεία ώστε να επικεντρωθούν στην ουσία.

Η συγκεκριμένη διαδικασία στοχεύει στη μείωση της πνευματικής υπερφόρτωσης και στην καλύτερη διαχείριση των πληροφοριών που λαμβάνει καθημερινά ο εγκέφαλος.

Ο δείκτης ΒΗΙ

Για να μετρήσουν την επίδραση του προγράμματος, οι ερευνητές δημιούργησαν τον Brain Health Index (ΒΗΙ), έναν δείκτη που συμπληρωνόταν κατά την ένταξη στο πρόγραμμα και επαναλαμβανόταν κάθε έξι μήνες που εξετάζει πολλαπλές πτυχές της εγκεφαλικής υγείας, όπως:

Τις δεξιότητες σκέψης και επεξεργασίας πληροφοριών.

Τη σύνδεση και τις σχέσεις με άλλους ανθρώπους.

Το αίσθημα σκοπού και νοήματος στη ζωή.

Τη συναισθηματική ισορροπία και ανθεκτικότητα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων παρουσίασε αξιοσημείωτη πρόοδο στους παραπάνω τομείς, με τις μεγαλύτερες βελτιώσεις να καταγράφονται σε όσους ακολουθούσαν τις ασκήσεις σε καθημερινή βάση.

Οι διαπιστώσεις

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η νοητική εξάσκηση δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε εφαρμογές ή οργανωμένα προγράμματα. Υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες που έχουν συνδεθεί με καλύτερη γνωστική λειτουργία. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου, η εκμάθηση μιας νέας γλώσσας καθώς και ο χορός. Η συστηματική ενασχόληση με τέτοιες δραστηριότητες φαίνεται να ενεργοποιεί διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου και να συμβάλλει στη διατήρηση των γνωστικών δεξιοτήτων με το πέρασμα του χρόνου.

Γνωρίστε τον εγκέφαλό σας

Ακόμη ένα βασικό στοιχείο του Brain Health Project είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου και το ρόλο που παίζουν οι καθημερινές συνήθειες.

Η κατανόηση του πώς επηρεάζουν τον εγκέφαλο παράγοντες όπως η προσοχή, η διαχείριση του άγχους και ο τρόπος ζωής μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις για τη μακροπρόθεσμη υγεία τους.

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