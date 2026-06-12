Από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινά το νέο κύκλος των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων του «Προλαμβάνω» 2026-2030.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 θα ξεκινήσουν να αποστέλλονται τα νέα μηνύματα (SMS) για τις προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος «Προλαμβάνω». Σήμερα οι δράσεις του συγκεκριμένου προγράμματος χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ο υφιστάμενος κύκλος των δωρεάν εξετάσεων ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2026.

Μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2026 θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές διαδικασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των έργων και των δράσεων που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Για τον λόγο αυτό, όλα τα παραπεμπτικά που έχουν ήδη εκδοθεί στο πλαίσιο του σημερινού κύκλου θα μπορούν να εκτελεστούν έως και τις 30 Ιουνίου 2026. Μάλιστα κ. Αγαπηδάκη καλεί τους πολίτες που έχουν λάβει παραπεμπτικό να μην καθυστερήσουν τις προληπτικές εξετάσεις τους και να κλείσουν άμεσα ραντεβού με συνεργαζόμενους παρόχους υγείας.

Παράλληλα, ζητά από τους συνεργαζόμενους παρόχους να συνεχίσουν κανονικά την εξυπηρέτηση των δικαιούχων έως το τέλος Ιουνίου και να ολοκληρώσουν εγκαίρως όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες καταχώρισης και εκτέλεσης των εξετάσεων. Οι δράσεις του προγράμματος θα ξεκινήσουν ξανά από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 με την έκδοση νέων παραπεμπτικών και θα παραμείνουν ενεργές έως το τέλος του 2030.

Σύμφωνα με την κ. Αγαπηδάκη, το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στη Δημόσια Υγεία.

Ποιες εξετάσεις καλύπτει το πρόγραμμα

Μέσω του ψηφιακού και δωρεάν συστήματος πρόληψης, εκατομμύρια πολίτες ενημερώθηκαν έγκαιρα και πραγματοποίησαν εξετάσεις για:

Καρκίνο του μαστού

Καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Καρκίνο του παχέος εντέρου

Καρδιαγγειακά νοσήματα

Νεφρική δυσλειτουργία

Παχυσαρκία ενηλίκων

Η διαδικασία πραγματοποιείται με άυλα παραπεμπτικά και ενημέρωση μέσω SMS, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες.

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