Ά. Γεωργιάδης: «Υπάρχει ιδιωτικό νοσοκομείο που πέταξε αντικαρκινικά φάρμακα ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ»

Ιδιωτικό νοσοκομείο που παρέλαβε το 2025 από τον ΕΟΠΥΥ αντικαρκινικά Φάρμακα Υψηλού Κόστους για ογκολογικούς ασθενείς, πέταξε τις δόσεις που περίσσεψαν αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα παραπάνω αποκάλυψε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σήμερα σε συνέντευξη του στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές», στο ΕΡΤnews Radio 105.8, με αφορμή την έναρξη της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα δημόσια νοσοκομεία η λειτουργία της οποίας ξεκινάει την 1η Ιουλίου.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη πρόκειται για ένα αρκετά δύσκολο εγχείρημα που το είχε ζητήσει από την έναρξη της θητείας του στο υπουργείο Υγείας και χρειάστηκαν δυο χρόνια για να ολοκληρωθεί: «Είναι πολύ πιο σύνθετο το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μέσα σε ένα νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο πρέπει να παρακολουθείς τον ασθενή κατά τη νοσηλεία του, τα φάρμακα είναι πολύ περισσότερα, μπορεί να αλλάζει θεραπεία, είναι πολύ πιο σύνθετη διαδικασία. Συνδέεται αυτόματα με την αποθήκη του νοσοκομείου, άρα θα έχουμε και εικόνα που πηγαίνει κάθε φάρμακο».

«Όταν δίνουμε τα ακριβά αντικαρκινικά φάρμακα, αναφέρομαι και στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά κυρίως στα Φάρμακα Υψηλού Κόστους που δίνονται στα ιδιωτικά φαρμακεία με δαπάνη του δημοσίου, περισσεύουν αρκετά φάρμακα από αυτά. Σήμερα δεν υπάρχει κανένα απολύτως πλαίσιο τι γίνεται με αυτά τα φάρμακα. Δηλαδή περισσεύει και πετιέται. Υπάρχει για να καταλάβετε ιδιωτικό νοσοκομείο που παρέλαβε πέρυσι από τον ΕΟΠΥΥ αντικαρκινικά Φάρμακα Υψηλού Κόστους για να τα δώσει σε ασθενείς και οι δόσεις που τελικά πέταξε ήταν αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν πρέπει να πετάμε το δημόσιο χρήμα, άρα και αυτό είναι κάτι που ρυθμίζουμε τώρα».

Η επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα νοσοκομεία θα αποτελέσει ένα καθοριστικό εργαλείο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, καθώς θα παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής των θεραπειών που χορηγούνται και των λόγων που γίνεται η συνταγογράφηση σε πραγματικό χρόνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νοσοκομειακή δαπάνη αυξάνεται με διψήφιο ποσοστό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι καταγράφηκε άνοδος 21% από το 2024 στο 2025 και επιπλέον 20% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, γεγονός που αντιστοιχεί σε συνολική αύξηση περίπου 40% μέσα σε δύο χρόνια, καθώς έχει ανέβει η ζήτηση για νέα και καινοτόμα φάρμακα. Σημειώνεται ότι πρόκειται για εκατοντάδες εκατομμύρια εύρω που τα πληρώνουν κάθε χρόνο οι φορολογούμενοι πολίτες.

Μέσω του νέου συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα δημόσια νοσοκομεία, για πρώτη φορά θα υπάρχει η δυνατότητα για τις αρμόδιες αρχές του υπουργείου Υγείας, να ελέγχουν με ακρίβεια ποιες θεραπείες χορηγούνται σε ποιους ασθενείς και για ποιους λόγους συνταγογραφούνται. Επίσης θα ελέγχεται και γιατί ορισμένες από αυτές τις πανάκριβες θεραπείες χρησιμοποιούνται συχνότερα σε σχέση με άλλες.

Ολόκληρη η συνέντευξη στο ακόλουθο link:

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