Ποιο είναι το «κλειδί» για την ταχύτερη απώλεια βάρους και τη διατήρηση των κιλών σε φυσιολογικά όρια;

Η παχυσαρκία αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα λόγω της συσχέτισής της με την υπέρταση, τη δυσλιπιδαιμία και την αντίσταση στην ινσουλίνη. Η διαχείριση της παχυσαρκίας επικεντρώνεται στην απώλεια βάρους και στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων. Ποιο είναι, όμως, το «κλειδί» για να πέσει η βελόνα στη ζυγαριά και να παραμείνει στα φυσιολογικά όρια του ατόμου ανάλογα με το ύψος και την ηλικία του;

Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να έχει ωφέλιμη επίδραση και στα δύο, σύμφωνα με την επιστημονική έκθεση της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας που δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό “Circulation”, όπως αναφέρει η Ελληνική Ιατρική Εταιρία Παχυσαρκίας.

Τόσο η αερόβια άσκηση όσο και η άσκηση με αντιστάσεις είναι αποτελεσματικές, με μεγαλύτερους όγκους άσκησης να παράγουν γενικά μεγαλύτερες βελτιώσεις στα αποτελέσματα απώλειας βάρους.

Τα υψηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας (200-300 λεπτά την εβδομάδα) σχετίζονται με βελτιωμένη μείωση βάρους, αλλά η τήρηση αυτών των όγκων είναι δύσκολη για πολλούς. Συνιστάται η σταδιακή πρόοδος σε τουλάχιστον 150 λεπτά την εβδομάδα μέτριας έως έντονης φυσικής δραστηριότητας, με περαιτέρω αυξήσεις ανάλογα με τις ανάγκες. Η διατήρηση της φυσικής δραστηριότητας υποστηρίζει τη συνεχή καρδιομεταβολική υγεία, ακόμη και με κάποια επαναφορά βάρους.

Ωστόσο μόνο η άσκηση δεν φτάνει! Το κλειδί είναι ο συνδυασμός της άσκησης με θερμιδικό περιορισμό παράγει μεγαλύτερη απώλεια βάρους και βελτιωμένα καρδιομεταβολικά αποτελέσματα.

Η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης και η προπόνηση αντίστασης βοηθούν στη διατήρηση της μυϊκής μάζας κατά στην απώλεια βάρους.

Τα φάρμακα για την παχυσαρκία και η βαριατρική χειρουργική αποτελούν βασικές επιλογές για άτομα με παχυσαρκία, όταν άλλες μέθοδοι δεν επαρκούν. Όμως αυτές οι παρεμβάσεις θα πρέπει πάντα να συνοδεύονται από αλλαγές του τρόπου ζωής και ιδιαίτερα με αυξημένη σωματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς η άσκηση αποτελεί ζωτικό συστατικό της ολοκληρωμένης θεραπείας της παχυσαρκίας, υποστηρίζοντας την απώλεια, την μετέπειτα διατήρηση του χαμηλότερου βάρους και τη συνολική υγεία.

Ωστόσο είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ κλινικών ιατρών και βοηθητικών επαγγελματιών υγείας.

Επιπλέον τα προγράμματα θα πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να είναι αποτελεσματικά, προσβάσιμα και οικονομικά προσιτά, ειδικά για άτομα με υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας και χαμηλότερα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας. Η έμφαση στα ευρεία πλεονεκτήματα της σωματικής δραστηριότητας μπορεί να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη επιτυχία των θεραπειών για την παχυσαρκία και να βοηθήσει στη μείωση του βάρους των καρδιαγγειακών παθήσεων που σχετίζονται με την παχυσαρκία.

(Πηγή: news-medical.net)

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