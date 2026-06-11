Νέα μελέτη: Ποια είναι η βιταμίνη που προστατεύει τον εγκέφαλο των ηλικιωμένων από την άνοια;

Μια διατροφή πλούσια σε βιταμίνη C δεν ενισχύει μόνο το ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει στη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου κατά τη γήρανση.

Στο παραπάνω συμπέρασμα καταλήγει μια ιαπωνική μελέτη σε περισσότερους από 2.000 ηλικιωμένους ενήλικες, η οποία διαπίστωσε ότι όσοι είχαν χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης C στο πλάσμα του αίματός τους, είχαν χαμηλότερο όγκο φαιάς ουσίας στον εγκέφαλό τους.

Επειδή η φαιά ουσία είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία πληροφοριών και τον έλεγχο της κίνησης, τα χαμηλά επίπεδα μπορούν να οδηγήσουν σε γνωστική εξασθένηση και προβλήματα μνήμης.

Προηγούμενη έρευνα έχει αποκαλύψει συσχετίσεις μεταξύ διαφόρων διαιτητικών προγραμμάτων πλούσιων σε βιταμίνη C, η οποία βρίσκεται στα πορτοκάλια και τις πιπεριές, και χαμηλότερου κινδύνου γνωστικής εξασθένησης σε ηλικιωμένους ενήλικες.

Ωστόσο, λίγες μελέτες έχουν εξετάσει άμεσα τα επίπεδα βιταμίνης C στο πλάσμα του αίματος και τις πιθανές συσχετίσεις με τη δομή του εγκεφάλου και τη συνδεσιμότητα εντός των δικτύων του εγκεφάλου.

«Η μελέτη μας καταδεικνύει ότι τα υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης C στο πλάσμα σχετίζονται με καλύτερα διατηρημένη δομική συνδεσιμότητα του δικτύου προεπιλεγμένης λειτουργίας (DMN), ενός βασικού δικτύου του εγκεφάλου που εμπλέκεται στη γνωστική λειτουργία. Αυτό το εύρημα δημιουργεί τη συναρπαστική υπόθεση ότι μια διατροφή πλούσια σε βιταμίνη C μπορεί να διαδραματίσει υποστηρικτικό ρόλο στη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου και στον μετριασμό της γνωστικής εξασθένησης που σχετίζεται με την ηλικία σε ηλικιωμένους ενήλικες», δήλωσε ο Δρ. Tomohiro Shintaku από το Πανεπιστήμιο Hirosaki της Ιαπωνίας και συνέχισε: «Αυτό υπογραμμίζει πραγματικά τον πιθανό αντίκτυπο των καθημερινών διατροφικών μας συνηθειών στις δομές του εγκεφάλου μας».

Για τις ανάγκες της μελέτης, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό PLOS One, ερευνητές του Πανεπιστημίου Hirosaki στην Ιαπωνία ανέλυσαν μαγνητικές τομογραφίες (MRI) και τα επίπεδα βιταμίνης C στο πλάσμα 2.044 Ιαπώνων ενηλίκων άνω των 64 ετών.

Μέτρησαν τη φαιά και λευκή εγκεφαλική ουσία κάθε συμμετέχοντα και αξιολόγησαν τη συνδεσιμότητα στο δίκτυο προεπιλεγμένης λειτουργίας, το οποίο σχετίζεται με την προσοχή και την αυτοβιογραφική μνήμη.

Αφού έλαβαν υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, τα επίπεδα δραστηριότητας και το επίπεδο εκπαίδευσης, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες με χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης C στο πλάσμα έτειναν να έχουν χαμηλότερο όγκο φαιάς ουσίας, καθώς και χαμηλότερη συνδεσιμότητα εντός του δικτύου προεπιλεγμένης λειτουργίας.

Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η βιταμίνη C θα μπορούσε να υποστηρίξει τη γνωστική λειτουργία και να αντισταθμίσει τη γνωστική παρακμή. Ωστόσο, τα ευρήματα έδειξαν μόνο μια συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων βιταμίνης C και της υγείας του εγκεφάλου και όχι αιτίου-αποτελέσματος.

«Η άνοια είναι η μεγαλύτερη αιτία θανάτου στο Ηνωμένο Βασίλειο και καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι αναζητούν πάντα τρόπους για να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης της πάθησης», δήλωσε στον Independent ο Δρ. Richard Oakley, Αναπληρωτής Διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας στην Εταιρεία Αλτσχάιμερ και πρόσθεσε: «Αυτή η μελέτη προσθέτει στοιχεία που συνδέουν τη διατροφική πρόσληψη με την υγεία του εγκεφάλου, αλλά δεν εξέτασε τα συμπτώματα της άνοιας ή αν τα άτομα που συμμετείχαν στη μελέτη ανέπτυξαν άνοια. Καθώς εξέτασε άτομα σε κάποια χρονική στιγμή, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε αν η βιταμίνη C προκάλεσε τις διαφορές στον εγκέφαλο ή αν άλλοι παράγοντες, όπως η συνολική διατροφή ή η υγεία, έπαιξαν ρόλο».

Η Επιτροπή Lancet, διαπίστωσε ότι σχεδόν οι μισές περιπτώσεις άνοιας παγκοσμίως συνδέονται με τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου, που μπορούν να αλλάξουν είτε σε ατομικό είτε σε κοινωνικό επίπεδο. Η διαχείριση αυτών των παραγόντων κινδύνου θα μπορούσε ενδεχομένως να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας.

Αυτό περιλαμβάνει την κατανάλωση μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής, συμπεριλαμβανομένων των φρούτων και των λαχανικών, η οποία αποτελεί επίσης ένα μέρος της υποστήριξης της συνολικής υγείας του εγκεφάλου.

Πηγή: independent.co.uk

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