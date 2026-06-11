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ΥΓΕΙΑ

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11.06.2026 15:33

ΕΚΠΑ: Tο πρώτο Πανεπιστήμιο με απινιδωτές σε όλα τα κτήριά του – Δωρεά από τον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων ΤΣΕΤΗ (photos)

11.06.2026 15:33
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Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προχωρά στην εγκατάσταση 106 αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών (AED) και ισάριθμων kit φαρμακείου στις εγκαταστάσεις του στην Αττική και την Εύβοια, ενισχύοντας ουσιαστικά το επίπεδο ασφάλειας και άμεσης ανταπόκρισης σε επείγοντα περιστατικά εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας. Ο εξοπλισμός είναι δωρεά της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη – UNI-PΗARMA & InterMed, φαρμακοποιού MSc και Eπίτιμης Διδάκτορος του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιουλίας Τσέτη, εις μνήμην της Καθηγήτριας Φαρμακολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, Ιωάννας Ανδρεάδου.

Όπως τονίζει ο Πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η δημιουργία ενός ασφαλούς πανεπιστημιακού περιβάλλοντος αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η δωρεά, που πραγματοποιείται εις μνήμην της Ιωάννας Ανδρεάδου, μετουσιώνει την απώλεια μιας διακεκριμένης επιστήμονος σε μια διαρκή πράξη προσφοράς προς ολόκληρη την πανεπιστημιακή κοινότητα και την κοινωνία.

Η μεγάλη αυτή πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Πανεπιστημίου για την προστασία της υγείας φοιτητών, διδασκόντων, εργαζομένων και επισκεπτών.

Σε δήλωσή του ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα σύγχρονα συστήματα υγείας και είναι γνωστό ότι τα πρώτα λεπτά είναι καθοριστικά για τη διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής. Για τον λόγο αυτό, η εγκατάσταση των απινιδωτών θα συνοδευτεί από προγράμματα εκπαίδευσης φοιτητών και προσωπικού στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής και στη χρήση απινιδωτή, ώστε να δημιουργηθεί ένα οργανωμένο δίκτυο άμεσης ανταπόκρισης στους χώρους του Πανεπιστημίου μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Ιουλία Τσέτη για τη γενναιόδωρη αυτή προσφορά, η οποία αποτελεί πράξη βαθιάς κοινωνικής ευαισθησίας και ταυτόχρονα έναν ουσιαστικό φόρο τιμής σε μια εξέχουσα πανεπιστημιακή δασκάλα».

Η σημαντική αυτή δράση υλοποιείται υπό την επιστημονική εποπτεία της Καθηγήτριας της Σχολής Επιστημών Υγείας Νικολέττας Ιακωβίδου, με τη διοικητική υποστήριξη της Δρ. Όλγας Τσόκα, (Γραφείο Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητή Ευστάθιου Ευσταθόπουλου). Οι απινιδωτές τοποθετήθηκαν σε επιλεγμένα σημεία έπειτα από χαρτογράφηση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων από εξειδικευμένους επιστήμονες του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η δράση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή μπορεί να συμβεί χωρίς προειδοποίηση και η άμεση παρέμβαση στα πρώτα λεπτά είναι καθοριστική για τη διάσωση ανθρώπινης ζωής. Για τον λόγο αυτό, το Πανεπιστήμιο Αθηνών προχωρά παράλληλα στον σχεδιασμό προγραμμάτων εθελοντικής εκπαίδευσης προσωπικού και φοιτητών στη Βασική Υποστήριξη Ζωής και στη χρήση απινιδωτή, δημιουργώντας ένα οργανωμένο δίκτυο άμεσης ανταπόκρισης εντός των χώρων του Ιδρύματος.

Η Διοίκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις και υποδομές που προάγουν την υγεία, την πρόληψη και την ασφάλεια, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τον κοινωνικό, εκπαιδευτικό και ανθρωποκεντρικό ρόλο του Ιδρύματος.

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