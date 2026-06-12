Νέα μελέτη: Τα ροφήματα με ζάχαρη μπορεί να συνδέονται με καρκίνο του ήπατος

Εάν είστε από εκείνους που δεν μπορούν να αφαιρέσουν τα ροφήματα με ζάχαρη από την καθημερινή σας διατροφή, τότε ίσως θα έπρεπε να το ξανασκεφτείτε καθώς η συστηματική κατανάλωση τους σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του ήπατος.

Αυτό αποκαλύπτουν τα ευρήματα μιας πρόσφατης μεγάλης έρευνας που δημοσιεύθηκαν στην ιατρική επιθεώρηση JAMA Network Open. Σύμφωνα με τους επιστήμονες τα ροφήματα με ζάχαρη και με τεχνητά γλυκαντικά καταναλώνονται ευρύτατα σε όλο τον κόσμο. Προγενέστερες μελέτες τα έχουν συσχετίσει με μεταβολικές παθήσεις, όπως η παχυσαρκία και ο Διαβήτης τύπου 2.

Οι παθήσεις αυτές αποτελούν γνωστούς παράγοντες κινδύνου για καρκίνο του ήπατος. Ωστόσο είναι περιορισμένα τα επιστημονικά δεδομένα από κλινικές μελέτες για τη συσχέτιση μεταξύ των διαφορετικών μορφών ηπατικού καρκίνου και των ροφημάτων με ζάχαρη ή με τεχνητά γλυκαντικά.

Η έρευνα

Για να καλύψουν αυτό το κενό, οι επιστήμονες εξέτασαν τα στοιχεία από 11 προγενέστερες μελέτες, που είχαν διεξαχθεί σε ΗΠΑ και Ευρώπη, σε 1.518.411 συμμετέχοντες, με μέση ηλικία σχεδόν 58 έτη, εκ τω οποίων το 58,2% ήταν γυναίκες.

Κάθε μία από τις μελέτες αυτές είχε διαρκέσει από 11 έως 31 χρόνια. Στο πλαίσιό τους, οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν τακτικά αναλυτικά ερωτηματολόγια διατροφής και οι ερευνητές κατέγραφαν επίσης το ιατρικό ιστορικό τους.

Τα ευρήματα

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, οι 2.811 από τους εθελοντές διαγνώσθηκαν με καρκίνο του ήπατος, εκ των οποίων οι 1.699 από αυτούς είχαν ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (HCC) και οι υπόλοιποι 444 είχαν ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα (ICC).

Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα είναι η πιο συχνή μορφή πρωτοπαθούς (μη μεταστατικού) καρκίνου του ήπατος και αντιπροσωπεύει το 85% έως 90% των κρουσμάτων του. Η νόσος είναι δύο έως τρεις φορές συχνότερη στους άνδρες, με τους περισσότερους πάσχοντες να διαγιγνώσκονται σε ηλικία άνω των 60 ετών.

To ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα είναι πιο σπάνιο καθώς αντιπροσωπεύει το 10-20% των πρωτοπαθών καρκίνων του ήπατος και το 8-10% όλων των χολαγγειοκαρκινωμάτων.

Τα χολαγγειοκαρκινώματα είναι σπάνιοι, επιθετικοί καρκίνοι που αναπτύσσονται στους χοληφόρους πόρους.

Όπως έδειξε η μελέτη, τα ροφήματα με τεχνητά γλυκαντικά δεν σχετιζόταν με αυξημένο κίνδυνο αναπτύξεως οποιουδήποτε από αυτούς τους καρκίνους. Αντιθέτως, τα ροφήματα με ζάχαρη σχετίζονταν. Μάλιστα όσο περισσότερα κατανάλωνε κάποιος σε καθημερινή βάση, τόσο περισσότερο κινδύνευε.

Ειδικότερα με κάθε 1 επιπλέον ρόφημα με ζάχαρη την ημέρα ο κίνδυνος αυξανόταν κατά:

10% για το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα

15% για το ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα

Τα νέα ευρήματα δεν σημαίνουν ότι τα σακχαρούχα ροφήματα προκαλούν ηπατικό καρκίνο, έσπευσαν να διευκρινίσουν οι επιστήμονες, ωστόσο αυξάνουν με κάποιον τρόπο τον κίνδυνο να αναπτυχθεί.

Επιπλέον, η νέα μελέτη προστίθεται στα αυξανόμενα επιστημονικά δεδομένα που υποδηλώνουν ότι τα κάθε είδους ροφήματα με προσθήκη ζάχαρης έχουν αρνητικές συνέπειες στην υγείας.

Ο καρκίνος του ήπατος

Σημειώνεται ότι ο καρκίνος του ήπατος είναι η τρίτη κύρια αιτία θνησιμότητας από καρκίνο στον κόσμο, και ο αριθμός των κρουσμάτων παγκοσμίως προβλέπεται να αυξηθεί κατά περίπου 55% έως το 2040. Ο κυρίαρχος ιστολογικός τύπος καρκίνου του ήπατος είναι το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (HCC), που αποτελεί το 75% έως 85% όλων των περιπτώσεων καρκίνου του ήπατος. Οι κύριοι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με το HCC περιλαμβάνουν τη χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV) ή τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV), την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα, και μεταβολικές διαταραχές, όπως η στεατωτική ηπατική νόσος που σχετίζεται με τη μεταβολική δυσλειτουργία (MASLD), ο διαβήτης και η παχυσαρκία. Ωστόσο, εκτιμάται ότι το 35% των περιπτώσεων HCC δεν εξηγούνται από γνωστούς παράγοντες κινδύνου.

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