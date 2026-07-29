Φωτιά στην Πάρο: Μεγάλη αναζωπύρωση στο πύρινο μέτωπο – Νέα μηνύματα του 112 για εκκένωση ακόμα 5 περιοχών, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις (Videos)

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Συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Πάρο, σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το μέτωπο πέρασε μέσα από την περιοχή της Αγκαιριάς και κατευθύνεται προς την Τρυπητή. Λίγο μετά τη 01: 30 μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους του χωριού Αγκαιριά να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν προς την παραλία της Αλυκής.

Στις 02: 15 νέο μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους των περιοχών Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλυφά και Πυργάκι να απομακρυνθούν προς Δρυό.

Το πύρινο μέτωπο νωρίτερα είχε περάσει στην περιοχή Ανερατζά και στην περιοχή Καμάρι με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να έχουν ενισχυθεί.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο επιχειρούν 66 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες δασοκομάντος της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. από την Αττική και 16 πυροσβεστικά οχήματα. Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα από τη Σύρο, τη Νάξο και τον Πειραιά, ενώ συνδράμουν εθελοντές και μέσα του Δήμου Πάρου. Τον συντονισμό των επιχειρήσεων έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται νέα ενίσχυση των δυνάμεων, καθώς θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφήνα ακόμη 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα.

Οι άνεμοι έχουν ενισχυθεί και μάλιστα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, για την Τετάρτη στο Αιγαίο αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι ως 7 και 8 μποφόρ στην περιοχή.

Οι ισχυροί άνεμοι βοήθησαν τις φλόγες να εξαπλωθούν περνώντας μέσα από ακαθάριστα αγροτεμάχια, ενώ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι φλόγες ακολούθησαν την κορυφογραμμή της περιοχής, δημιουργώντας δύο διαφορετικά μέτωπα.

Μήνυμα 112 ήχησε στους κατοίκους του νησιού για εκκένωση των περιοχών Αγ. Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος, Ανερατζιά, Καμάρι και απομάκρυνση προς Αλυκή.

Στο σημείο μετέβη ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ με δεύτερο ελικόπτερο μεταφέρθηκαν 7 πυροσβέστες της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. για την ενίσχυση των δυνάμεων στο πεδίο. Επιπλέον, με σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μεταβαίνουν ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου και 6 πυροσβέστες από τη Σύρο.

Ακόμη, έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς ακόμη:



– 2 πυροσβέστες με 1 όχημα από τη Σύρο,

– 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από τη Νάξο, καθώς και,

– 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.) από τον Πειραιά.

Λίγο πριν τις 15:00 εστάλη μήνυμα από το 112 στα κινητά των πολιτών με το οποίο ενημέρωνε όσους βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος Καμπής, Μπούγαδος και Ανεράτζια να απομακρυνθούν προς Αλυκή. Στις 15:28 εστάλη νέο μήνυμα 112 για απομάκρυνση από την περιοχή Καμάρι.

Σημειώνεται πως το πλοίο Sea jet Tera Jet 2 το οποίο είχε προορισμό τον Πειραιά, άλλαξε πορεία και μαζί με τον κόσμο που ταξιδεύει, πάει από την Πάρο στη Νάξο προκειμένου να μεταφέρει πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρήσουν στη φωτιά.

Σε νέες δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Πάρου κ. Κωνσταντίνος Μπιζάς, σημείωσε ότι οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Ο κ. Μπιζάς διευκρίνισε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του ΧΥΤΑ και όχι μέσα σε κατοικημένο ή δασικό τμήμα, τονίζοντας παράλληλα πως όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις του νησιού βρίσκονται στο σημείο, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της.





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