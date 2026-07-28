Πρόστιμα άνω των 2 εκατ. ευρώ σε τράπεζες και servicers από την Τράπεζα της Ελλάδος

Takeaways by to pontiki AI Η Τράπεζα της Ελλάδος επέβαλε το 2025 πρόστιμα συνολικού ύψους 2.273.325 ευρώ σε εποπτευόμενες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα για παραβάσεις του θεσμικού πλαισίου.

Από το ποσό αυτό, το μεγαλύτερο μέρος αφορούσε τράπεζες, ενώ σημαντικό πρόστιμο επιβλήθηκε σε πιστωτικό ίδρυμα για παραβάσεις σχετικές με το ξέπλυμα χρήματος.

Συνολικά καταγράφηκαν 38 παραβάσεις από διάφορους φορείς, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

Οι εποπτικοί έλεγχοι ανέδειξαν αδυναμίες στις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας και στα συστήματα παρακολούθησης των συναλλαγών των πελατών.

Για το 2026, η Τράπεζα της Ελλάδος θέτει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ιδρυμάτων έναντι των γεωπολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών κινδύνων.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πρόστιμα συνολικού ύψους 2.273.325 ευρώ επέβαλε το 2025 η Τράπεζα της Ελλάδος σε εποπτευόμενες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα για παραβάσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Από το συνολικό ποσό, περίπου 1,908 εκατ. ευρώ αφορούσαν τράπεζες, ενώ 233.400 ευρώ επιβλήθηκαν σε εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων, τους λεγόμενους servicers.

Πρόστιμο 1,89 εκατ. ευρώ σε πιστωτικό ίδρυμα

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης 2025, εντοπίστηκαν 13 παραβάσεις του πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Οι παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε ένα πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους 1.891.050 ευρώ. Παράλληλα, ζητήθηκε από το ίδρυμα να λάβει διορθωτικά μέτρα.

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει τη δυνατότητα, βάσει του άρθρου 55Α του Καταστατικού της, να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις σε εποπτευόμενα πρόσωπα, στους νόμιμους εκπροσώπους τους και σε όσους ασκούν διοίκηση.

Συνολικά 38 παραβάσεις το 2025

Με αποφάσεις της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων διαπιστώθηκαν συνολικά 38 παραβάσεις από:

πιστωτικά ιδρύματα,

ασφαλιστικές επιχειρήσεις,

εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, δηλαδή servicers,

φυσικά πρόσωπα,

λοιπά νομικά πρόσωπα.

Σε όλες τις περιπτώσεις επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα. Σε ορισμένες υποθέσεις δόθηκαν επιπλέον εντολές για αποφυγή αντίστοιχων παραβάσεων στο μέλλον ή επιβλήθηκαν διορθωτικά μέτρα.

Έλεγχοι για ξέπλυμα χρήματος

Κατά τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν τέσσερις επιτόπιοι έλεγχοι:

δύο σε πιστωτικά ιδρύματα, ένα σημαντικό και ένα λιγότερο σημαντικό,

δύο σε ιδρύματα πληρωμών.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν δύο έλεγχοι που είχαν ξεκινήσει το 2024, σε ένα λιγότερο σημαντικό πιστωτικό ίδρυμα και σε ένα ίδρυμα πληρωμών που παρέχει υπηρεσίες αποδοχής πράξεων πληρωμής.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στη συμμόρφωση με το πλαίσιο πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και:

στις διαδικασίες παρακολούθησης συναλλαγών και δραστηριοτήτων πελατών,

στον εντοπισμό ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών,

στην αξιολόγηση και αναφορά ύποπτων συναλλαγών,

στα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούν τα ιδρύματα,

στους κινδύνους τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Από τους ελέγχους εντοπίστηκαν αδυναμίες στις πολιτικές και στις διαδικασίες πρόληψης, στα μέτρα δέουσας επιμέλειας, καθώς και στα συστήματα παρακολούθησης των συναλλαγών πελατών.

Οι προτεραιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2026

Για το 2026, βασική προτεραιότητα της εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους απέναντι:

στους γεωπολιτικούς κινδύνους,

στην αυξημένη διεθνή μακροοικονομική και χρηματοπιστωτική αβεβαιότητα,

στους κινδύνους τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Όπως επισημαίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, έμφαση θα δοθεί επίσης στην εφαρμογή συνετών πιστοδοτικών κριτηρίων για τις νέες εκταμιεύσεις, στον κίνδυνο συγκέντρωσης και στην αποτελεσματικότητα των λύσεων αναδιάρθρωσης.

Στον ασφαλιστικό κλάδο, προτεραιότητα αποτελεί η έγκαιρη αναγνώριση και παρακολούθηση κινδύνων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την κυβερνοασφάλεια.

Για τους servicers, βασικός στόχος παραμένει η αντιμετώπιση αδυναμιών στην εταιρική διακυβέρνηση και στα συστήματα παρακολούθησης της διαχείρισης απαιτήσεων, καθώς και η ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις τους με τους δανειολήπτες.

Διαβάστε επίσης

Αύξηση καταθέσεων για λίγους: Άλμα 8,5 δισ. τον Ιούνιο, αλλά το 1% των καταθετών κρατά το 46% των τραπεζικών κεφαλαίων

Προϋπολογισμός: «Βουτιά» στο έλλειμμα και πρωτογενές πλεόνασμα 4,5 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026



Σούπερ μάρκετ: Ξεκινά σήμερα η υποβολή δεσμευτικών προτάσεων για τις τιμές βασικών προϊόντων – Στόχος μειώσεις έως 20%