Πρόστιμα άνω των 2 εκατ. ευρώ σε τράπεζες και servicers από την Τράπεζα της Ελλάδος

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Πρόστιμα συνολικού ύψους 2.273.325 ευρώ επέβαλε το 2025 η Τράπεζα της Ελλάδος σε εποπτευόμενες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα για παραβάσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
Από το συνολικό ποσό, περίπου 1,908 εκατ. ευρώ αφορούσαν τράπεζες, ενώ 233.400 ευρώ επιβλήθηκαν σε εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων, τους λεγόμενους servicers.
Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης 2025, εντοπίστηκαν 13 παραβάσεις του πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Οι παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε ένα πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους 1.891.050 ευρώ. Παράλληλα, ζητήθηκε από το ίδρυμα να λάβει διορθωτικά μέτρα.
Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει τη δυνατότητα, βάσει του άρθρου 55Α του Καταστατικού της, να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις σε εποπτευόμενα πρόσωπα, στους νόμιμους εκπροσώπους τους και σε όσους ασκούν διοίκηση.
Με αποφάσεις της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων διαπιστώθηκαν συνολικά 38 παραβάσεις από:
Σε όλες τις περιπτώσεις επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα. Σε ορισμένες υποθέσεις δόθηκαν επιπλέον εντολές για αποφυγή αντίστοιχων παραβάσεων στο μέλλον ή επιβλήθηκαν διορθωτικά μέτρα.
Κατά τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν τέσσερις επιτόπιοι έλεγχοι:
Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν δύο έλεγχοι που είχαν ξεκινήσει το 2024, σε ένα λιγότερο σημαντικό πιστωτικό ίδρυμα και σε ένα ίδρυμα πληρωμών που παρέχει υπηρεσίες αποδοχής πράξεων πληρωμής.
Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στη συμμόρφωση με το πλαίσιο πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και:
Από τους ελέγχους εντοπίστηκαν αδυναμίες στις πολιτικές και στις διαδικασίες πρόληψης, στα μέτρα δέουσας επιμέλειας, καθώς και στα συστήματα παρακολούθησης των συναλλαγών πελατών.
Για το 2026, βασική προτεραιότητα της εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους απέναντι:
Όπως επισημαίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, έμφαση θα δοθεί επίσης στην εφαρμογή συνετών πιστοδοτικών κριτηρίων για τις νέες εκταμιεύσεις, στον κίνδυνο συγκέντρωσης και στην αποτελεσματικότητα των λύσεων αναδιάρθρωσης.
Στον ασφαλιστικό κλάδο, προτεραιότητα αποτελεί η έγκαιρη αναγνώριση και παρακολούθηση κινδύνων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την κυβερνοασφάλεια.
Για τους servicers, βασικός στόχος παραμένει η αντιμετώπιση αδυναμιών στην εταιρική διακυβέρνηση και στα συστήματα παρακολούθησης της διαχείρισης απαιτήσεων, καθώς και η ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις τους με τους δανειολήπτες.
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