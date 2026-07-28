Γιατί η νέα συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου διαφέρει από κάθε προηγούμενη – Τα «αγκάθια» και τα κρίσιμα ερωτήματα για το Ιράν

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Για πολλά χρόνια, οι επισκέψεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ συνοδεύονταν από εικόνες απόλυτης σύμπνοιας: θερμές δηλώσεις, συμβολικές χειραψίες και διαβεβαιώσεις για τη στρατηγική σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ.

Σήμερα, όμως, το κλίμα είναι αισθητά διαφορετικό. Μέσα σε λίγους μήνες, η στενή συνεργασία που χαρακτήριζε τις δύο πλευρές έχει δώσει τη θέση της σε εμφανείς τριβές, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εκφράζει, ακόμη και σε ιδιωτικές συνομιλίες, την έντονη δυσαρέσκειά του απέναντι στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, σύμφωνα με το CNN.

Η νέα επίσκεψη του Νετανιάχου στις ΗΠΑ πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Παρότι παραμένει ένας από τους ξένους ηγέτες με τη συχνότερη πρόσβαση στον Λευκό Οίκο, επιδιώκει αυτή τη φορά να αποκαταστήσει μια σχέση που εμφανίζει εμφανή σημάδια φθοράς.

Η δύσκολη πορεία προς τη συνάντηση

Σύμφωνα με αμερικανικές και ισραηλινές πηγές, ο Νετανιάχου επιδίωκε εδώ και εβδομάδες να εξασφαλίσει συνάντηση με τον Τραμπ, προκειμένου να παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Ιράν και να εκφράσει τις ανησυχίες του για ενδεχόμενες διπλωματικές πρωτοβουλίες της Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε επιφυλακτικός, ενώ στο περιβάλλον του Λευκού Οίκου υπήρξε ενόχληση για τις διαρροές που, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, είχαν στόχο να δημιουργήσουν δημόσια πίεση υπέρ της πραγματοποίησης της συνάντησης.

Τελικά, η παρουσία και των δύο στις ΗΠΑ με αφορμή την κηδεία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ δημιούργησε το κατάλληλο πλαίσιο για μια συνάντηση, έστω και στο περιθώριο των εκδηλώσεων.

Πώς διευρύνθηκε το χάσμα

Κατά την τελευταία τους συνάντηση, οι δύο ηγέτες εμφανίζονταν απολύτως ευθυγραμμισμένοι απέναντι στο Ιράν. Η αρχική φάση των στρατιωτικών επιχειρήσεων χαρακτηρίστηκε από στενό συντονισμό, τον οποίο και οι δύο προέβαλαν ως απόδειξη της ισχυρής συνεργασίας τους.

Η εξέλιξη της σύγκρουσης, όμως, ανέδειξε διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο Νετανιάχου τάχθηκε υπέρ της συνέχισης της στρατιωτικής πίεσης, ενώ ο Τραμπ άρχισε να αναζητά τρόπο απεμπλοκής, καθώς οι αρχικές εκτιμήσεις για μια σύντομη και περιορισμένη επιχείρηση δεν επιβεβαιώθηκαν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η παρατεταμένη κρίση και η απουσία σαφούς αποτελέσματος ενίσχυσαν την απογοήτευση του Τραμπ, οδηγώντας ακόμη και σε έντονες ιδιωτικές αντιπαραθέσεις.

Τα ζητήματα που θέτει ο Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει νέα στοιχεία σχετικά με τις πυρηνικές και στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, επιδιώκοντας να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο ότι απαιτείται διατήρηση της πίεσης.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκονται και άλλα κρίσιμα ζητήματα, όπως οι πιθανές αμερικανικές αποφάσεις για την πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, αλλά και η συμφωνία ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας για την ανάπτυξη πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς.

Η ισραηλινή πλευρά εκφράζει ανησυχίες ότι οι εξελίξεις αυτές θα μπορούσαν να μεταβάλουν τις ισορροπίες ασφαλείας στην περιοχή, περιορίζοντας το στρατηγικό πλεονέκτημα του Ισραήλ.

Θα αλλάξει στρατηγική ο Τραμπ;

Μέχρι στιγμής, ο Τραμπ εμφανίζεται απρόθυμος να προχωρήσει σε περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση. Παρότι κατά καιρούς έχει υιοθετήσει ιδιαίτερα σκληρή ρητορική απέναντι στην Τεχεράνη, εξακολουθεί να σταθμίζει το πολιτικό και στρατιωτικό κόστος μιας πιο επιθετικής επιλογής.

Μεταξύ των σεναρίων που συζητούνται είναι η ενίσχυση της πίεσης μέσω επιχειρήσεων σε στρατηγικές περιοχές, όπως τα Στενά του Ορμούζ, επιλογές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αμερικανική εμπλοκή και υψηλότερο κόστος.

Οι υψηλές πολιτικές ισορροπίες

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ γνωρίζει ότι ο Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντικές πολιτικές προκλήσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ. Η δημόσια εικόνα των σχέσεών τους παραμένει σημαντική για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο οποίος επιδιώκει να εμφανιστεί ως ο ηγέτης που διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την Ουάσινγκτον.

Παρά τις διαφωνίες που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, η σχέση των δύο ανδρών εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα στις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής. Το εάν η νέα συνάντησή τους θα οδηγήσει σε επαναπροσέγγιση ή θα επιβεβαιώσει το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ τους, παραμένει ένα από τα βασικά ερωτήματα των επόμενων εβδομάδων.

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