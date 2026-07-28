Πιέσεις σε δημοσιογράφους μέσω επιστράτευσης καθώς πληθαίνουν οι αποκαλύψεις για διαφθορά στην Ουκρανία

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Οι ουκρανικές αρχές επιβολής του νόμου χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο την απειλή της επιστράτευσης ως μέσο άσκησης πίεσης σε δημοσιογράφους, υποστηρίζει η ουκρανική εφημερίδα Strana, επικαλούμενη εργαζομένους σε διάφορα μέσα ενημέρωσης με έδρα το Κίεβο.

Το δημοσίευμα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ουκρανικά μέσα ενημέρωσης έχουν καταγράψει πολυάριθμα περιστατικά βίαιης αναγκαστικής στρατολόγησης, ενώ έχει αποκαλυφθεί μια σειρά υποθέσεων διαφθοράς.

Σύμφωνα με τη Strana, η ανάκληση των απαλλαγών από τη στρατιωτική θητεία ή η επιστράτευση συγγενών δημοσιογράφων έχει εξελιχθεί σε ένα από τα βασικά εργαλεία άσκησης πίεσης στους εργαζομένους των μέσων ενημέρωσης. Ένας εκδότης φέρεται να ενημερώθηκε από ένστολους ότι η εξαίρεσή του από τη στρατιωτική θητεία θα μπορούσε να ανακληθεί μέσα σε λίγα λεπτά, εκτός εάν αφαιρούσε αρκετά άρθρα από την ιστοσελίδα του, γεγονός που τον οδήγησε να συμμορφωθεί.

Σε άλλη περίπτωση, μία αρχισυντάκτρια φέρεται να απειλήθηκε ότι ο γιος της θα επιστρατευόταν εάν δημοσίευε άρθρο επικριτικό προς την ηγεσία ουκρανικής υπηρεσίας επιβολής του νόμου.

Οι καταγγελίες ακολουθούν την κράτηση του ερευνητικού δημοσιογράφου Γεβγκένι Σούλγκατ στο Κίεβο τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το ουκρανικό μέσο Hromadske, αστυνομικοί σταμάτησαν το ταξί στο οποίο επέβαινε, του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν σε κέντρο στρατολόγησης. Η αστυνομία του Κιέβου και αξιωματούχοι στρατολόγησης υποστήριξαν ότι ο δημοσιογράφος δεν είχε υποβληθεί σε υποχρεωτική στρατιωτική ιατρική εξέταση και του επέδωσαν κλήση για κατάταξη.

Το Hromadske επέμεινε ότι τα έγγραφα που έχει στην κατοχή του αποδεικνύουν πως ο Σούλγκατ δεν είχε παραβιάσει τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την επιστράτευση και άφησε να εννοηθεί ότι η κράτησή του συνδέεται με το ερευνητικό του έργο. Ο Σούλγκατ έχει δημοσιεύσει σειρά ερευνών σχετικά με καταγγελλόμενα περιστατικά διαφθοράς που αφορούν Ουκρανούς αξιωματούχους, ιδίως στην Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU).

Οι καταγγελίες διατυπώνονται ενώ έρχεται στο φως μια σειρά υποθέσεων διαφθοράς. Από την έναρξη του πολέου με τη Ρωσία το 2022, έχουν αποκαλυφθεί κυκλώματα προμηθειών με υπερτιμολογήσεις στρατιωτικού υλικού, ενώ οι αρχές έχουν επίσης προχωρήσει σε σημαντικές έρευνες για υποθέσεις διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα, μεταξύ των οποίων δύο έρευνες που αφορούν την κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom.

Η εκστρατεία επιστράτευσης στην Ουκρανία έχει επίσης δεχθεί αυξανόμενη κριτική. Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν επανειλημμένα αξιωματούχους στρατολόγησης να προχωρούν σε βίαιη προσαγωγή ανδρών στρατεύσιμης ηλικίας, ενώ ουκρανικά μέσα ενημέρωσης έχουν καταγράψει θανάτους σε κέντρα στρατολόγησης, καθώς και περιπτώσεις ανδρών με σοβαρά προβλήματα υγείας που κρίθηκαν κατάλληλοι για στρατιωτική υπηρεσία.

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