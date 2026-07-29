Ρέθυμνο: Επιχείρηση του Λιμενικού στον Άγιο Παύλο – Δεκάδες πολίτες διασώθηκαν από θαλάσσης (Photos-Video)

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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή της Κρύας Βρύσης στο Ρέθυμνο, με το Λιμενικό να προχωρά στην απομάκρυνση πολιτών από την ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παύλου από τη θάλασσα.

Οι εικόνες από την επιχείρηση απεγκλωβισμού που πραγματοποίησε το Λιμενικό Σώμα είναι συγκλονιστικές, με την παρέμβαση να κρίνεται αναγκαία, καθώς οι πυκνοί καπνοί και η γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς κατέστησαν επικίνδυνη την παραμονή των πολιτών στην περιοχή.

Υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, συνολικά 29 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια διά θαλάσσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη του Λιμενικού, με τη συνδρομή ναυαγοσωστικού και ιδιωτικών αλιευτικών σκαφών, τα οποία προσέγγισαν τους εγκλωβισμένους και τους απομάκρυναν από το σημείο.

Το πυκνό πέπλο καπνού που είχε καλύψει την περιοχή δυσκόλεψε σημαντικά το έργο των διασωστών, περιορίζοντας την ορατότητα και δημιουργώντας εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για τους κυβερνήτες των σκαφών. Μεταξύ των πολιτών που απομακρύνθηκαν βρίσκονταν ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, η πρώτη επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τον απεγκλωβισμό 17 ατόμων. Λίγο αργότερα πραγματοποιήθηκε δεύτερη επιχείρηση, κατά την οποία απομακρύνθηκαν ακόμη 12 πολίτες, με τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων να ανέρχεται στους 29.

Στην περιοχή παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος, καθώς και ιδιωτικά σκάφη, ώστε να παρέμβουν άμεσα σε περίπτωση που χρειαστούν νέες επιχειρήσεις απεγκλωβισμού.

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