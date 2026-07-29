Ερντογάν: «Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους»

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Την πρόθεση της Τουρκίας να συνεχίσει να στηρίζει την τουρκοκυπριακή κοινότητα επανέλαβε ο πρόεδρος της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τους Τουρκοκύπριους και δεν θα επιτρέψει την επανάληψη «τραγωδιών του παρελθόντος».
Μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε σε όσους, όπως υποστήριξε, επιχειρούν να εντάξουν την Κύπρο σε νέους στρατιωτικούς σχεδιασμούς και γεωπολιτικές επιδιώξεις.
«Παρακολουθούμε στενά κάθε βήμα όσων επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις εντάσεις στην περιοχή μας, μετατρέποντας την Κύπρο σε μέρος νέων στρατιωτικών συμμαχιών και γεωπολιτικών υπολογισμών», είπε χαρακτηριστικά.
Απευθυνόμενος σε εκείνους που, σύμφωνα με τον ίδιο, προχωρούν σε αυτό το «λάθος», ο Ερντογάν επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των Τουρκοκυπρίων.
«Θέλω να επαναλάβω το εξής: Όπως συνέβη σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας και όπως έγινε πριν από 52 χρόνια, η Τουρκία δεν θα αφήσει ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές μας», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Τουρκία, «όποιο κι αν είναι το κόστος», δεν θα επιτρέψει να επαναληφθούν «οι τραγωδίες του παρελθόντος», επαναλαμβάνοντας τη σταθερή θέση της τουρκικής πλευράς για το Κυπριακό.
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