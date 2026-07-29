Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο – Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκοπούλου Μεσοαγαίας Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 21:40 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 15 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκοπούλου Μεσοαγαίας #Αττική.

Κινητοποιήθηκαν 65 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές και 15 οχήματα.

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Την Πέμπτη οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες

Κρήτη: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση 3χρονο κοριτσάκι που παραλίγο να πνιγεί στη θάλασσα

Λαμία: Νεκρός 59χρονος εργάτης μετά από πτώση από ύψος στο εργοτάξιο της ΠΕΛ











