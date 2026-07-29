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29.07.2026 22:30

Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο – Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

29.07.2026 22:30
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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκοπούλου Μεσοαγαίας Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 21:40 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 15 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

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