Προϋπολογισμός: «Βουτιά» στο έλλειμμα και πρωτογενές πλεόνασμα 4,5 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026

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Σημαντική υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων καταγράφουν τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 4,491 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ τον αρχικό στόχο, ενώ το συνολικό έλλειμμα υποχώρησε κάτω από το 1 δισ. ευρώ, τροφοδοτούμενο κυρίως από την αυξημένη εισπραξιμότητα στους φόρους εισοδήματος και τον ΦΠΑ.

Ειδικότερα, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζει έλλειμμα 929 εκατ. ευρώ, έναντι προβλεπόμενου ελλείμματος 3,136 δισ. ευρώ που είχε εγγραφεί στην εισηγητική έκθεση. Παράλληλα, το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση εκτινάχθηκε στα 4,491 δισ. ευρώ, όταν ο στόχος προέβλεπε πλεόνασμα μόλις 1,953 δισ. ευρώ (στα επίπεδα του αντίστοιχου εξαμήνου του 2025 που ήταν 4,519 δισ. ευρώ).

Ακόμη και αν αφαιρεθούν οι ετεροχρονισμοί πληρωμών σε εξοπλιστικά προγράμματα, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και τις μεταβιβάσεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, η πραγματική καθαρή υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα έναντι των στόχων ανέρχεται σε 171 εκατ. ευρώ.

Καθαρά έσοδα: Αυξημένα κατά 1,45 δισ. ευρώ

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού στο πρώτο εξάμηνο έφτασαν τα 36,012 δισ. ευρώ. Αν εξαιρεθεί η χρονική μετάθεση εισπράξεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας -καθώς ποσό 884 εκατ. ευρώ εισπράχθηκε νωρίτερα, τον Απρίλιο αντί για τον Ιούνιο- τα καθαρά έσοδα εμφανίζονται αυξημένα κατά 1,454 δισ. ευρώ ή 4,3% έναντι του στόχου.

Η θετική αυτή εικόνα οφείλεται κυρίως στην πορεία των φορολογικών εσόδων, τα οποία ανήλθαν συνολικά σε 33,824 δισ. ευρώ. Εξαιρώντας έκτακτες λογιστικές προσαρμογές (όπως τα 306 εκατ. ευρώ του ΦΠΑ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και τα 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση για το καζίνο στο Ελληνικό), τα καθαρά φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 33,383 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 584 εκατ. ευρώ ή 1,8% έναντι του στόχου.

Η ακτινογραφία των φόρων: «Πρωταθλητές» ο ΦΠΑ και τα φυσικά πρόσωπα

Στη σύνθεση των φορολογικών εσόδων ξεχωρίζουν:

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ): Τα έσοδα έφτασαν τα 14,577 δισ. ευρώ. Χωρίς την επίδραση της Εγνατίας Οδού, ο ΦΠΑ κατέγραψε υπέρβαση κατά 573 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων, αποτυπώνοντας τις υψηλές τιμές στην αγορά και την αυξημένη κατανάλωση.

Φόρος Εισοδήματος: Συνολικά συγκεντρώθηκαν 10,917 δισ. ευρώ (υπέρβαση 147 εκατ. ευρώ). Η αύξηση αυτή οδηγείται κυρίως από τον Φόρο Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, ο οποίος ξεπέρασε τον στόχο κατά 311 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, ο φόρος των επιχειρήσεων (Νομικών Προσώπων) υστέρησε κατά 125 εκατ. ευρώ.

Φόροι Ακίνητης Περιουσίας: Ανήλθαν σε 1,685 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή υπέρβαση 46 εκατ. ευρώ.

Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης (ΕΦΚ): Διαμορφώθηκαν σε 3,223 δισ. ευρώ, μένοντας πίσω από τον στόχο κατά 233 εκατ. ευρώ.

Συγκράτηση δαπανών και κοινωνικές μεταβιβάσεις

Στο σκέλος των δαπανών, ο κρατικός προϋπολογισμός για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026 εκτελέστηκε με σχετική συγκράτηση. Οι συνολικές δαπάνες ανήλθαν σε 36,942 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας συγκράτηση κατά 1,127 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο των 38,068 δισ. ευρώ, αν και εμφανίζονται αυξημένες κατά 1,996 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Στον Τακτικό Προϋπολογισμό, οι πληρωμές ήταν μειωμένες κατά 1,141 δισ. ευρώ έναντι των προβλέψεων. Ανάμεσα στις κυριότερες κοινωνικές και λειτουργικές μεταβιβάσεις του εξαμήνου περιλαμβάνονται:

1,354 δισ. ευρώ προς τον ΟΠΕΚΑ για προνοιακά επιδόματα.

1,201 δισ. ευρώ επιχορήγηση στον ΕΟΠΥΥ.

915 εκατ. ευρώ στην ΕΚΑΠΥ και 683 εκατ. ευρώ απευθείας στα δημόσια νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για φάρμακα και υγειονομικό υλικό.

244 εκατ. ευρώ για την επιχορήγηση των συγκοινωνιακών φορέων (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ, ΟΣΕ).

220 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά.

Η εικόνα του Ιουνίου και οι επενδύσεις

Ειδικά για τον μήνα Ιούνιο, τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 5,793 δισ. ευρώ. Η ονομαστική υστέρηση έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 1,452 δισ. ευρώ είναι πλασματική, καθώς οφείλεται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της 7ης δόσης του Ταμείου Ανάκαμψης (884 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 1,258 δισ. ευρώ) εισπράχθηκε πρόωρα τον Απρίλιο.

Τέλος, οι επενδυτικές δαπάνες (ΠΔΕ) στο πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε 5,796 δισ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή υπέρβαση 15 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου και αυξημένες κατά 745 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, διατηρώντας τη δυναμική των δημόσιων επενδύσεων στην οικονομία.

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