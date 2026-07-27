MEGA: Νταντά από σπόντα ο Σκιαδαρέσης στη νέα κωμική σειρά του σταθμού

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Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης θα έχει νευραλγικό ρόλο σε νέα πρόταση μυθοπλασίας του Mega για τη σεζόν 2026/2027 στην οποία θα αναλάβει την φροντίδα παιδιών… από σπόντα.

Πρόκειται για πρωτότυπη ιστορία τη σκηνοθεσία της οποίας θα αναλάβει ο Διονύσης Φερεντίνος.

Η νέα πρόταση του Mega είναι πιθανόν να ενταθεί στο μενού των προτάσεων του από το δεύτερο μισό της σεζόν.

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