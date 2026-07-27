Action 24: Κερδοφόρα η σεζόν 2025/2026 για τον σταθμό

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Θετικά ολοκληρώθηκε η σεζόν 2025/2026 για το Action 24, το οποίο, όπως επισημαίνει, αύξησε κατά 24,2% την επίδοση του σε σχέση με τη σεζόν 2024/2025, ενώ η μέση μηνιαία κάλυψη του διαμορφώθηκε στα 2.079.033 τηλεθεατές.

Ανοδική εξάλλου ήταν, αναφέρει το Action 24, η απήχηση των δελτίων ειδήσεων και των ενημερωτικών του εκπομπών, δόθηκε περισσότερος χώρος στην ψυχαγωγία και προσέλκυσε μεγάλο αριθμό τηλεθεατών με τις αθλητικές διοργανώσεις που έχει εξασφαλίσει.

Στην ανασκόπηση του ο σταθμός σημειώνει αναλυτικά: «Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025–2026, το Action 24 σημείωσε αύξηση 24,2% στη μέση τηλεθέαση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ η υψηλότερη μηνιαία αθροιστική κάλυψη ξεπέρασε τους 2 εκατομμύρια τηλεθεατές (2.079.033).

Η ενημέρωση παρέμεινε στην καρδιά του προγράμματος και διεύρυνε το αποτύπωμά της στο τηλεοπτικό κοινό, με τις ενημερωτικές εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του ACTION 24 να καταγράφουν μεγάλη αύξηση τηλεθέασης, αντανακλώντας την καθημερινή και αδιάκοπη δουλειά των ανθρώπων του σταθμού. Παράλληλα, η ψυχαγωγία κέρδισε περισσότερο χώρο και κοινό, με εκπομπές, ξένες σειρές και ταινίες να σημειώνουν θετικές επιδόσεις μέσα στη χρονιά.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχαν και φέτος τα αθλητικά. Οι μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, το Copa del Rey, το Carabao Cup και το Super Cup, προσέλκυσαν μεγάλο αριθμό τηλεθεατών στη συχνότητα του Action 24.

Η ολοκλήρωση της φετινής σεζόν σηματοδοτεί ακόμη μία χρονιά ανάπτυξης για το Action 24».

Ο σταθμός θα επανέλθει στις 31 Αυγούστου με νέο, πλήρες, πρόγραμμα «και ακόμη πιο δυναμική ενημέρωση και ψυχαγωγία, πάντα με αξιοπιστία και αμεσότητα, που αποτελούν στοιχεία της ταυτότητας του».

Διαβάστε επίσης:

Paramount – Warner: Συμφώνησαν για «παύση» στη συγχώνευση – Κίνηση τακτικής που εντείνει την όποια αβεβαιότητα

Γιάννης Πιτταράς: Αποχωρεί από τους «Δεκατιανούς» μετά από 4 χρόνια – «Μπλοκ και unfollow!»

Φαίη Μαυραγάνη: Αυλαία για το «Καλημέρα» – Aνανέωσε το ραντεβού με τους τηλεθεατές