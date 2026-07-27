Τραμπ και Ιράν: Το αδιέξοδο στα Στενά του Ορμούζ και οι επιλογές υψηλού ρίσκου

Takeaways by to pontiki AI Η αμερικανική κυβέρνηση διέκοψε προσωρινά τις αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, επιδιώκοντας να δημιουργήσει περιθώριο για διπλωματικές διαπραγματεύσεις παρά τη συνεχιζόμενη ένταση.

Η Τεχεράνη επιμένει στον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, καθιστώντας αβέβαιη την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα ικανοποιούσε τους στόχους των ΗΠΑ.

Η στρατηγική της στρατιωτικής πίεσης δεν έχει οδηγήσει σε ιρανικές παραχωρήσεις, ενώ οι ανησυχίες για τα αμερικανικά αποθέματα πυρομαχικών αυξάνονται συνεχώς.

Ο πόλεμος προκαλεί σημαντικές πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία, με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου να ενισχύει τους φόβους για ενεργειακή κρίση.

Η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει αυξανόμενη πολιτική πίεση ενόψει των εκλογών, καθώς οι πολίτες αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα της τρέχουσας στρατηγικής στη Μέση Ανατολή.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται ξανά μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για το Ιράν, με τις διαθέσιμες επιλογές να περιορίζονται και το πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό κόστος να αυξάνεται.

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε προσωρινή παύση των αεροπορικών επιδρομών, έπειτα από 13 συνεχόμενες νύχτες επιθέσεων, υποστηρίζοντας ότι επιδιώκει να δημιουργήσει χώρο για διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Την ίδια στιγμή, προειδοποίησε ότι παραμένει «έτοιμη και πλήρως εξοπλισμένη» για νέα κλιμάκωση.

Διπλωματικές κινήσεις χωρίς ουσιαστική πρόοδο

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες με το Ομάν σε επίπεδο αναπληρωτών υπουργών Εξωτερικών. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Τεχεράνη σκοπεύει να εγκαταλείψει τη βασική της απαίτηση: να ελέγχει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Η συγκεκριμένη αξίωση αποτέλεσε βασική αιτία της τελευταίας έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σχεδόν πέντε μήνες μετά την έναρξη ενός πολέμου που ο Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι θα διαρκούσε λίγες εβδομάδες, η στρατηγική της στρατιωτικής πίεσης δεν φαίνεται να έχει οδηγήσει σε παραχωρήσεις από την ιρανική πλευρά.

Οι δύσκολες επιλογές του Τραμπ

Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει διαφορετικές επιλογές, καθεμία από τις οποίες συνοδεύεται από σημαντικούς κινδύνους:

Αποστολή χερσαίων δυνάμεων: Θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ, αλλά θα αύξανε τον κίνδυνο σοβαρών αμερικανικών απωλειών σε έναν ήδη αντιδημοφιλή πόλεμο.

Θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ, αλλά θα αύξανε τον κίνδυνο σοβαρών αμερικανικών απωλειών σε έναν ήδη αντιδημοφιλή πόλεμο. Νέες επιθέσεις σε υποδομές: Πλήγματα σε δίκτυα μεταφορών και εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής θα επιβάρυναν περαιτέρω την ιρανική οικονομία, αλλά και τον άμαχο πληθυσμό.

Πλήγματα σε δίκτυα μεταφορών και εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής θα επιβάρυναν περαιτέρω την ιρανική οικονομία, αλλά και τον άμαχο πληθυσμό. Επέκταση του οικονομικού αποκλεισμού: Ο αποκλεισμός πλοίων και λιμανιών θα μπορούσε να περιορίσει τα έσοδα της ιρανικής κυβέρνησης και των Φρουρών της Επανάστασης, αλλά θα απαιτούσε εβδομάδες ή μήνες χωρίς εγγυημένο αποτέλεσμα.

Ο αποκλεισμός πλοίων και λιμανιών θα μπορούσε να περιορίσει τα έσοδα της ιρανικής κυβέρνησης και των Φρουρών της Επανάστασης, αλλά θα απαιτούσε εβδομάδες ή μήνες χωρίς εγγυημένο αποτέλεσμα. Νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός: Η Τεχεράνη πιθανότατα θα απαιτούσε το δικαίωμα να ρυθμίζει και να εκμεταλλεύεται οικονομικά τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, κάτι που θα παρουσιαζόταν ως ήττα για τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο αρχηγός του αμερικανικού Γενικού Επιτελείου, Νταν Κέιν, εξέφρασαν ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση. Ο Κέιν φέρεται να προειδοποίησε και για τις επιπτώσεις στα αμερικανικά αποθέματα πυρομαχικών.

Παράλληλα, εκτιμήσεις της CIA και της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας αναφέρουν ότι οι πρόσφατοι βομβαρδισμοί δύσκολα θα αλλάξουν τη διαπραγματευτική στάση του Ιράν.

Απειλή για τις τιμές του πετρελαίου

Ο πόλεμος προκαλεί αυξανόμενες πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενισχύει τις ανησυχίες για υψηλότερες τιμές καυσίμων, αν και το πετρέλαιο Brent υποχώρησε την Κυριακή κατά περισσότερο από 5%.

Την ίδια στιγμή, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης απειλούν την εναλλακτική θαλάσσια διαδρομή μεταφοράς πετρελαίου μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Τα παγκόσμια αποθέματα αργού πετρελαίου πλησιάζουν κρίσιμα χαμηλά επίπεδα, ενισχύοντας τους φόβους για βαθύτερη ενεργειακή κρίση.

Αυξάνεται η πολιτική πίεση στις ΗΠΑ

Η κρίση εξελίσσεται λίγους μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρές δυσκολίες.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι ζήτησε από τον Τραμπ να ξεκινήσει έναν «εθνικό διάλογο» με τους πολίτες και το Κογκρέσο.

Όπως ανέφερε, απαιτείται μία λύση που δεν θα επιτρέπει στο Ιράν να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, αλλά ούτε θα υποχρεώνει τις ΗΠΑ να δαπανούν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια χωρίς αποδεδειγμένα αποτελέσματα.

«Χρειαζόμαστε κάτι διαφορετικό», δήλωσε.

Ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι διαπραγματεύεται από θέση ισχύος

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε ότι όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι και ότι το Ιράν είναι διπλωματικά απομονωμένο, οικονομικά πιεσμένο και στρατιωτικά αποδυναμωμένο.

Ωστόσο, όσο η Τεχεράνη διατηρεί τη δυνατότητα να απειλεί εμπορικά πλοία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, μπορεί να αυξάνει το παγκόσμιο κόστος της σύγκρουσης.

Νέα δημοσκόπηση των CBS News και YouGov δείχνει ότι:

Μόλις το 31% των Αμερικανών δηλώνει ότι κατανοεί ξεκάθαρα την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

των Αμερικανών δηλώνει ότι κατανοεί ξεκάθαρα την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ. Μόνο το 40% θεωρεί ότι οι ΗΠΑ έχουν το πλεονέκτημα στη σύγκρουση.

θεωρεί ότι οι ΗΠΑ έχουν το πλεονέκτημα στη σύγκρουση. Το 76% πιστεύει ότι ο πόλεμος αποδείχθηκε δυσκολότερος από όσο περίμενε η κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Τραμπ επιχειρεί να αναγκάσει το Ιράν να υποχωρήσει χωρίς να εμπλέξει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν εκτεταμένο χερσαίο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μέχρι στιγμής, όμως, η σύγκρουση δεν φαίνεται να μπορεί να κερδηθεί μέσα στα όρια που έχει θέσει η ίδια η Ουάσινγκτον.

Μία νέα κλιμάκωση ενδέχεται απλώς να επαναφέρει τον Αμερικανό πρόεδρο στο ίδιο δίλημμα, χωρίς να υπάρχει ορατός δρόμος προς μία ειρηνευτική συμφωνία που να ικανοποιεί τους στόχους των ΗΠΑ.

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