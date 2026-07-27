Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Ανοιχτό κάλεσμα για νέους συγγραφείς

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Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά πιστό στην αποστολή του για την ανάδειξη και ενίσχυση του νέου ελληνικού έργου, εγκαινιάζει δράση συγγραφής νέων ελληνικών κειμένων και πραγματοποιεί ανοιχτό κάλεσμα σε υποψήφιους θεατρικούς συγγραφείς να καταθέσουν τις ιδέες και τις προτάσεις τους για τη δημιουργία νέων θεατρικών έργων.

Τα έργα των υποψηφίων θα ολοκληρωθούν μέσω ειδικών εργαστηρίων σε συνεργασία με καταξιωμένους Έλληνες θεατρικούς συγγραφείς, σκηνοθέτες, θεατρολόγους και δραματουργούς.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο [email protected]

Οι συνεργασίες και το πλήρες πρόγραμμα θα ανακοινωθούν τον Οκτώβριο στην καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου για τη σεζόν 2026-2027.

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου τα έργα θα παρουσιαστούν με τη μορφή Stage Reading στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά με ελεύθερη είσοδο.

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