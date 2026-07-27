«Ρωγμές» της Χριστίνας Κυριαζίδη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

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Την παράσταση «Ρωγμές», μια σόλο τελετουργία στο σταυροδρόμι χορού, θεάτρου και ποίησης, θα έχει την ευκαιρία να παρακολοηθήσει το κοινό στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, από την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου και για τέσσερις μόνο παραστάσεις.

Σε σύλληψη και ερμηνεία της Χριστίνας Κυριαζίδη, το έργο αποτελεί μια υποβλητική σκηνική σύνθεση που δίνει φωνή και σώμα στους διαχρονικούς αγώνες των γυναικών, μέσα από τα αρχέτυπα της Φαίδρας, της Αντιγόνης και της Μήδειας.

Τρία εμβληματικά πρόσωπα του αρχαίου δράματος συναντούν τη σύγχρονη γυναίκα σε μια σκηνική σύνθεση όπου το προσωπικό γίνεται συλλογικό και ο μύθος αποκτά παρόντα χρόνο. Μια γυναίκα επί σκηνής διαλύεται. Το σώμα της γίνεται τόπος μνήμης, επιθυμίας, απώλειας και μεταμόρφωσης.

Μέσα από τις ρωγμές του ψυχισμού της αναδύονται άλλες γυναίκες: μια πρόσφυγας χαμένη σε ξένη γη, η Αντιγόνη που βαδίζει προς τον χωμάτινο τάφο της, η Μήδεια αντιμέτωπη με το αβάσταχτο βάρος των πράξεων της, η Φαίδρα παραδομένη στην απαγορευμένη επιθυμία της και η μοναχική γυναίκα της Ανθρώπινης Φωνής του Jean Cocteau. Όλες συνυπάρχουν στο ίδιο σώμα, συνθέτοντας ένα πολυφωνικό πορτρέτο γυναικείας ύπαρξης.

Το «Ρωγμές» συνδυάζει κίνηση, λόγο, φωνή και ζωντανή σκηνική δράση σε μια πολυγλωσσική εμπειρία (ελληνικά, ισπανικά, γαλλικά και γερμανικά). Η παράσταση αντλεί έμπνευση από την ποίηση της δημιουργού και συνομιλεί με έργα των Σοφοκλή, Ευριπίδη, Jean Anouilh, Γιάννη Ρίτσου, Heiner Müller και Jean Cocteau, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στον αρχαίο μύθο, τη σύγχρονη ποίηση και το σωματικό θέατρο. Συνοδεύεται από πρωτότυπη μουσική του Ισλανδού συνθέτη Smári Guðmundsson, δημιουργώντας μια βαθιά ατμοσφαιρική εμπειρία, εκεί όπου το τελετουργικό συναντά το παραστατικό.

Το έργο έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στη Νέα Υόρκη το φθινόπωρο του 2024, με παραστάσεις στα θέατρα Theaterlab και The Tank -δύο χώρους γνωστούς για τη στήριξή τους σε ανερχόμενους και πειραματικούς καλλιτέχνες.

Ακολούθησαν παρουσιάσεις στην Αθήνα (Θέατρο ΡΟΕΣ & Rabbithole), το Βερολίνο (ACUD Theater), τη Σμύρνη (Izmir Tiyatro Festivali) και την Κρακοβία, όπου τιμήθηκε με το Special Jury’s Award στο SITFY Poland – International Monodrama Festival.

Την άνοιξη του 2026, η παράσταση ταξίδεψε στη Λατινική Αμερική, με παρουσιάσεις σε θέατρα και δραματικές σχολές στο Μπουένος Άιρες (Αργεντινή) και το Σαλβαδόρ (Βραζιλία).

Ταυτότητα Παράστασης:

Ποίηση / Σκηνοθεσία / Ερμηνεία: Χριστίνα Κυριαζίδη

Μουσική: Smári Gudmundsson

Σχεδιασμός φωτισμών: Μαρία Αθανασοπούλου

Συμπαραγωγή: OUR STORIES ΑΜΚΕ

Φωτογραφίες : Kατερίνα Αρβανίτη

Η Χριστίνα Κυριαζίδη είναι συγγραφέας, ερμηνεύτρια και σκηνοθέτρια, γνωστή για τη διαπολιτισμική της αφήγηση. Είναι Ελληνίδα δημιουργός θεάτρου, ποιήτρια, μουσικός, βραβευμένη θεατρική συγγραφέας και σεναριογράφος, με έδρα το Βερολίνο και την Αθήνα. Σπούδασε υποκριτική και θεατρική γραφή στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο (Πανεπιστήμιο του Exeter) και δραστηριοποιείται διεθνώς ως ερμηνεύτρια, σκηνοθέτρια και δραματουργός.

Έχει συνεργαστεί με διεθνώς αναγνωρισμένες θεατρικές ομάδες, μεταξύ των οποίων το Odin Teatret, ενώ έχει δημιουργήσει δεκαοκτώ σόλο παραστάσεις που έχουν παρουσιαστεί σε θέατρα, φεστιβάλ και γκαλερί στην Ελλάδα, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Τουρκία, την Αργεντινή, τη Βραζιλία, το Περού και τη Νέα Υόρκη. Το έργο της έχει φιλοξενηθεί, μεταξύ άλλων, στο Festival d'Avignon OFF, στο Magdalena Theatre Festival και στο United Solo Festival.

Θεατρικά κείμενα και σενάρια της έχουν βραβευθεί και παρουσιαστεί διεθνώς, αποσπώντας σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ άλλων από την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών (2002), το Υπουργείο Πολιτισμού της Βραζιλίας (Βραβείο FUNARTE, 2015), το Festival du Théâtre Francophone de Berlin (2014) και το 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Επιδαύρου (2024).

Το 2024, η σόλο παράστασή της OBLIVION τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Διεθνούς Παράστασης στο United Solo Festival της Νέας Υόρκης, το μεγαλύτερο φεστιβάλ σόλο παραστάσεων στον κόσμο. Το 2025, η παράστασή της CRACKS / ΡΩΓΜΕΣ απέσπασε το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο SITFY Poland International Monodrama Festival.

Ως ποιήτρια, έργα της έχουν δημοσιευθεί στην Ελλάδα, ενώ ως πολιτιστική καινοτόμος έχει ιδρύσει διεθνείς πρωτοβουλίες όπως το STORY FOR FOOD, μια πλατφόρμα συλλογής και ανταλλαγής ιστοριών στο Βερολίνο.

Ο Smári Guðmundsson είναι Ισλανδός συνθέτης και μουσικός παραγωγός. Η μουσική του κινείται ανάμεσα στη σύγχρονη κλασική δημιουργία και την τζαζ, υφαίνοντας οργανικά ηχοχρώματα με ήχους της φύσης και βιομηχανικά ηχητικά τοπία, δημιουργώντας ατμοσφαιρικές, κινηματογραφικές συνθέσεις.

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