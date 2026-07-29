Χειροπέδες σε 21χρονο στο «Ελ. Βενιζέλος» με 18,7 κιλά κάνναβη

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Στη σύλληψη 21χρονου αλλοδαπού, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή κάνναβης στην Ελλάδα μέσω της αεροπορικής οδού, προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 18,7 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), τα οποία είχε αποκρύψει στις αποσκευές του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 21χρονος εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 28/7, στον διεθνή αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού, έπειτα από στοχευμένους ελέγχους και αξιοποίηση στοιχείων από το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών. Σε έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν δύο συσκευασίες με συνολικά 18.700 γραμμάρια κάνναβης τύπου skunk, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο κατασχέθηκε.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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