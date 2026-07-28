Conference League: Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 στον δρόμο του Παναθηναϊκού

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Με… ήρωα τον Πέταρ Μαρίνοβ, ο οποίος απέκρουσε το καθοριστικό τρίτο πέναλτι στη «ρώσικη ρουλέτα», η ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 «λύγισε» την Τρνάβα με 5-3 στα πέναλτι (0-0 η κανονική διάρκεια και η παράταση) και θα είναι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον Γ’ προκριματικό του Conference League, εφόσον οι «πράσινοι» καταφέρουν να… σφραγίσουν την πρόκρισή τους επί της Πάκσι την Πέμπτη (30/3, 21:30) μετά το υπέρ τους 2-1 στην Ουγγαρία.

Μετά το 0-0 στη Σλοβακία και η ρεβάνς ήταν πολύ «κλειστή» ανάμεσα στις δύο ομάδες με πολύ «φτωχό» θέαμα και μοναδική μεγάλη φάση το δοκάρι του Τρέγιο στο 69ο λεπτό. Στα πέναλτι οι παίκτες της ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 ήταν απόλυτα ψύχραιμοι κι εύστοχοι απ’ την άσπρη βούλα, ο Λάουσιτς δεν μπόρεσε να νικήσει τον Μαρίνοβ και η πρόκριση πήγε στα χέρια των Βούλγαρων.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

Ντβάλι 1-0

Γκονγκ 1-1

Φράνκο 2-1

Κόστρνα 2-2

Κουεγιάρ 3-2

Λάουσιτς απέκρουσε ο Μαρίνοβ

Φρέντερικ 4-2

Μπουκόφσκι 4-3

Ίλιεβ 5-3

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ 1948 (Γιούρι Βάσεβ, 4-4-1-1): Μαρίνοβ, Μεντίνα (104′ Γκρίβιτς), Χόφμαν, Ντβάλι, Γκάσεβιτς (88′ Σολτάνι), Σομπρέρο (46′ Μαρτίνες), Ζεμζέμι, Κουεγιάρ, Ρούσεβ (70′ Φρέντερικ), Μέγιερ (91′ Φράνκο), Ντιαλό (70′ Ίλιεβ).

ΤΡΝΑΒΑ (Αντόνιο Μουνιόθ, 4-2-3-1): Βαντρούμπα, Κόστρνα, Σάμπο, Ουλιάκι (80′ Μπαϊράμι), Μίκοβιτς (119′ Καριόν), Λάουσιτς, Μπεγκάλα, Κουντλίτσκα (66′ Γκονγκ), Κχορχέλι (106′ Στρούτσκα), Τρέγιο (73′ Μπουκόφσκι), Βίλντεμπουρ (80′ Πόλτακ).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στις ρεβάνς του Β’ προκριματικού γύρου του Conference League έχουν ως εξής (σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αγώνων):

Τρίτη 28/7

Β’ Αγ. A’ Ay.

Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος)-Ντίλα Γκόρι (Γεωργία) 3-0 (4-0)

Ρίγα FC (Λετονία)-Βαρντάρ (Βόρεια Μακεδονία) 5-2 παρ. / 1-2 κ.δ. (3-2)

ΤΣΣΚΑ 1948 (Βουλγαρία)-Σπαρτάκ Τρνάβα (Σλοβακία) 5-3 πέν. / 0-0 κ.δ. και παρ. (0-0)

Ντρίτα (Κόσοβο)-Φλοριάνα (Μάλτα) 2-1 παρ. / 1-1 κ.δ. (1-1)

Τετάρτη 29/7

Ντουκατζίνι (Κόσοβο)-Λουγκάνο (Ελβετία) 17:30 (0-1)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Πολισία (Ουκρανία) 20:00 (3-3)

Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)-FC Σάντα Κολόμα (Ανδόρα) 21:30 (3-1)

Πέμπτη 30/7

Τόμπολ (Καζακστάν)-Πανεβέζις (Λιθουανία) 17:00 (1-1)

Ατλέτικ Κλουμπ ντ’Εσκάλδες (Ανδόρα)-Βαντούζ (Λιχτενστάιν) 17:00 (0-4)

Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία)-Μπασακσεχίρ (Τουρκία) 19:00 (1-1)

Άουντα (Λετονία)-FCSB (Ρουμανία) 19:00 (3-2)

Πιούνικ (Αρμενία)-Ντεμπρετσένι (Ουγγαρία) 19:00 (0-1)

Γιάμπλονετς (Τσεχία)-Βάραζντιν (Κροατία) 19:00 (2-3)

Νόμε Κάλγιου (Εσθονία)-Σέλμπουρν (Ιρλανδία) 19:00 (2-5)

Νόα (Αρμενία)-Ζίμπρου Κισινάου (Μολδαβία) 19:00 (1-1)

Ίλβες (Φινλανδία)-Στιάργκαν (Ισλανδία) 19:00 (0-1)

Ζίρε (Αζερμπαϊτζάν)-Πάιντε Λιναμέεσκοντ (Εσθονία) 19:00 (0-1)

Λεβάντια Ταλίν (Εσθονία)-Γκέτεμποργκ (Σουηδία) 19:30 (2-1)

Πετροκούμπ (Μολδαβία)-Μπόρατς (Βοσνία) 20:00 (0-3)

Γκιόρι ΕΤΟ (Ουγγαρία)-Ατερτ Μπίσεν (Λουξεμβούργο) 20:00 (6-2)

Νόρντζελαντ (Δανία)-Γκάις (Σουηδία) 20:00 (0-1)

Μπραν (Νορβηγία)-Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ (Ρουμανία) 20:00 (2-2)

Ζαλγκίρις Βίλνιους (Λιθουανία)-Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία) 20:00 (0-3)

Βελέζ (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)-Ντατς 1904 (Σλοβακία) 20:00 (0-1)

ΗΒ Τόρσαβν (Νησιά Φερόε)-Μάδεργουελ (Σκωτία) 20:00 (0-2)

Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία)-Νέφτσι (Αζερμπαϊτζάν) 20:00 (4-2)

Δε Νιου Σέιντς (Ουαλία)-Φλόρα Ταλίν (Εσθονία) 20:30 (0-1)

Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία)-Ριέκα (Κροατία) 20:30 (0-1)

Βαλέτα (Μάλτα)-Ράκοβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) 20:30 (1-3)

Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ)-ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) 20:30 (1-0)

Βέστρι (Ισλανδία)-RFS (Λετονία) 21:00 (1-4)

Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία)-Μπράβο (Σλοβενία) 21:00 (1-2)

Άγιαξ (Ολλανδία)-Βοϊβοντίνα (Σερβία) 21:00 (4-1)

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:00 (0-2)

Μπαλκάνι (Κόσοβο)-Μποχίμιαν (Ιρλανδία) 21:00 (1-2)

Σιόν (Ελβετία)-ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ (Λευκορωσία) 21:15 (1-1)

Ούνα Στρασέν (Λουξεμβούργο)-Παρτίζαν Βελιγραδίου (Σερβία) 21:15 (0-4)

Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)-Λιέπαγια (Λετονία) 21:30 (2-0)

Κατοβίτσε (Πολωνία)-Ζίλινα (Σλοβακία) 21:30 (1-2)

Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)-Βαλούρ (Ισλανδία) 21:30 (0-1)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Πάκσι (Ουγγαρία) 21:30 (2-1)

Γάνδη (Βέλγιο)-Τσερκάσι (Ουκρανία) 21:30 (0-0)

Κλουζ (Ρουμανία)-Αλασκέρτ (Αρμενία) 21:30 (1-1)

Κοουλρέιν (Βόρεια Ιρλανδία)-Ελσίνκι (Φινλανδία) 21:45 (0-5)

Κόπερ (Σλοβενία)-ΝΣΙ Ρούναβικ (Νησιά Φερόε) 21:45 (2-0)

Σουτιέσκα (Μαυροβούνιο)-Βίτεμπσκ (Λευκορωσία) 22:00 (0-3)

Ντιναμό Σίτι (Αλβανία)-Αλουμίνι (Σλοβενία) 22:00 (1-1)

Χιμπέρνιαν (Σκωτία)-Μαλίσεβα (Κόσοβο) 22:00 (0-2)

Μπράγκα (Πορτογαλία)-Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο (Σερβία) 22:00 (1-0)

Τα ζευγάρια της Γ’ προκριματικής φάσης:

Τρε Φιόρι (Σαν Μαρίνο)-Νικητής Φλοριάνα (Μάλτα)/Ντρίτα (Κόσοβο)

Νικητής Μπόρατς (Βοσνία)/Πετροκούμπ (Μολδαβία)-Νικητής Βιτέμπσκ (Λευκορωσία)/Σουτιέσκα (Μαυροβούνιο)

Νικητής Φλόρα Ταλίν (Εσθονία)/Δε Νιου Σέιντς (Ουαλία)-Ιντερ Κλαμπ ντ΄ Εσκάλδες (Ανδόρα)

Ρίγα FC (Λετονία)-Νικητής Ατερτ Μπίσεν (Λουξεμβούργο)/Γκιορ (Ουγγαρία)

Νικητής Μπασακσεχίρ (Τουρκία)/Ιντερ Τούρκου (Φινλανδία)-Νικητής Βαντούζ (Λιχτενστάιν)/Αθλέτικ Κλαμπ ντ΄ Εσκάλδες (Ανδόρα)

Νικητής Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)/Ζαλγκίρις (Λιθουανία)-Ηττημένος Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)/Πάφος (Κύπρος)

Νικητής Παρτιζάν Βελ. (Σερβία)/Στράσεν (Λουξεμβούργο)-Νικητής Πανεβέζις (Λιθουανία)/Τομπόλ (Καζακστάν)

Νικητής Πάκσι (Ουγγαρία)/ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΤΣΣΚΑ 1948 (Βουλγαρία)

Νικητής Βοϊβοντίνα (Σερβία)/Αγιαξ (Ολλανδία)-Νικητής Σέλμπουρν (Ιρλανδία)/Νόμε Κάλιου (Εσθονία)

Νικητής FCSB (Ρουμανία)/Αουντα (Λετονία)-Νικητής Αλουμίνι (Σλοβενία)/Ντιναμό Σίτι (Αλβανία)

Νικητής Ζίμπρου Κισινάου (Μολδαβία)/Νόα (Αρμενία)-Νικητής ΜΠΑΤΕ Μπόρισοφ (Λευκορωσία)/Σιόν (Ελβετία)

Νικητής Ζελέζνιτσαρ (Σερβία)/Μπράγκα (Πορτογαλία)-Νικητής Νέφτσι (Αζερμπαϊτζάν)/Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία)

Νικητής Βαλούρ (Ισλανδία)/Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία)-Νικητής ΓΚΑΙΣ (Σουηδία)/Νόρτζελαντ (Δανία)

Ηττημένος Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία)/Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ηττημένος Ζανκτ Γκάλεν (Ελβετία)/Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Νικητής Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)/Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)-Νικητής Ζίλινα (Σλοβακία)/Κατοβίτσε (Πολωνία)

Νικητής ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)/Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ)-Νικητής Λιεπάγια (Λετονία)/Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)

Νικητής Αλασκερτ (Αρμενία)/Κλουζ (Ρουμανία)-Ηττημένος Τρόμσο (Νορβηγία)/Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)

Ηττημένος Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)/ΠΑΟΚ-Ηττημένος Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)/ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία)

Νικητής Ουνιβερσιτατέα Κλουζ (Ρουμανία)/Μπραν (Νορβηγία)-Νικητής Ντίλα Γκόρι (Γεωργία)/Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος)

Νικητής Λουγκάνο (Ελβετία)/Ντουκαγκάινι (Κόσοβο)-Νικητής Ρούναβικ (Νησιά Φαρόε)/Κόπερ (Σλοβενία)

Νικητής Ράκοβ (Πολωνία)/Βαλέτα (Μάλτα)-Ηττημένος Χάμαρμπι (Σουηδία)/Αντερλεχτ (Βέλγιο)

Νικητής Ελσίνκι (Φινλανδία)/Κολερέιν (Β. Ιρλανδία)-Νικητής Μάδεργουελ (Τσεχία)/Χάβναρ Μπόλτφελαγκ (Νησιά Φαρόε)

Νικητής Μαλισέβα (Κόσοβο)/Χιμπέρνιαν (Σκωτία)-Νικητής Μπράβο (Σλοβενία)/Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία)

Νικητής Γκέτεμποργκ (Σουηδία)/Λεβάντια Ταλίν (Εσθονία)-Νικητής Τσερκάσι (Ουκρανία)/Γάνδη (Βέλγιο)

Νικητής Πάιντε (Εσθονία)/Ζίρε (Αζερμπαϊτζάν)-Νικητής Σάντα Κολόμα (Ανδόρα)/Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)

Νικητής Μποέμιανς (Ιρλανδία)/Μπαλκάνι (Κόσοβο)-Ηττημένος Μπεσίκτας (Τουρκία)/Μίντιλαντ (Δανία)

Νικητής Ντέμπρετσεν (Ουγγαρία)/Πιούνικ (Αρμενία)-Νικητής Πολίσια (Ουκρανία)/Κοπεγχάγη (Δανία)

Νικητής Βαράζντιν (Κροατία)/Γιάμπλονετς (Τσεχία)-Νικητής RFS (Λετονία)/Βέστρι (Ισλανδία)

Νικητής Ριέκα (Κροατία)/Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία)-Νικητής Στιάρναν (Ισλανδία)/Ιλβες (Φινλανδία)

Ηττημένος Τβέντε (Ολλανδία)/Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Νικητής DAC 1904 (Σλοβακία)/Βελέζ Μόσταρ (Βοσνία)

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