ΗΠΑ: Προπονητές πιάστηκαν στα χέρια σε αγώνα παιδικού σόφτμπολ – Σάλος στο Νιου Τζέρσεϊ (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένα περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σημειώθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, όταν δύο προπονητές παιδικών ομάδων σόφτμπολ ενεπλάκησαν σε άγρια συμπλοκή αμέσως μετά το τέλος αγώνα, ενώπιον, μάλιστα, των νεαρών αθλητών.

Ο καβγάς έλαβε χώρα μετά την ολοκλήρωση του ημιτελικού στην κατηγορία κάτω των 12 ετών, ανάμεσα στις ομάδες Little Falls και East Hanover/Florham Park. Η ένταση που είχε δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης συνεχίστηκε και στη διαδικασία της καθιερωμένης χειραψίας, όταν οι δύο ομάδες αντάλλασσαν συγχαρητήρια.

Σύμφωνα με το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, η κατάσταση ξέφυγε όταν ο 54χρονος προπονητής της East Hanover/Florham Park, Μάθιου Τζ. Μακαλέτα, φέρεται να πλησίασε τους αντίπαλους προπονητές και να τους έσπρωξε. Στη συνέχεια, ο ίδιος γρονθοκόπησε έναν από αυτούς, που προσπάθησε να παρέμβει, ενώ η ένταση κορυφώθηκε όταν επιχείρησε να τους χωρίσει ο διαιτητής.

Έρευνα από την αστυνομία και πειθαρχικές κυρώσεις

Μετά το επεισόδιο, στο γήπεδο κλήθηκε η αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή.

Ο Μακαλέτα βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο κατηγορίες για απλή επίθεση τετάρτου βαθμού, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία του Νιου Τζέρσεϊ. Παράλληλα, του απαγορεύτηκε να συμμετέχει ως προπονητής στη Denville Summer Softball League, η οποία λειτουργεί μέσω της τοπικής Police Activities League (PAL).

Η διοργανώτρια αρχή τόνισε ότι ακολουθεί πολιτική «μηδενικής ανοχής» απέναντι σε περιστατικά βίας σε αγώνες με παιδιά, υπογραμμίζοντας πως το συμβάν εξετάζεται και πως θα ληφθούν τα απαραίτητα πειθαρχικά μέτρα.

Διαβάστε επίσης:

«Πυρηνική βόμβα» στο Μουντιάλ: Το σχέδιο του Ινφαντίνο για πώληση μεριδίων της διοργάνωσης

Επέστρεψαν οι θριαμβευτές της Εθνικής πόλο από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Σίδνεϊ – Υποδοχή με λουλούδια

Εποχή… Ζιντάν στην Εθνική Γαλλίας – Παρουσιάστηκε ως ο νέος προπονητής της ομάδας











