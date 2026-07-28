Εποχή… Ζιντάν στην Εθνική Γαλλίας – Παρουσιάστηκε ως ο νέος προπονητής της ομάδας

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Ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι και επίσημα προπονητής της Εθνικής Γαλλίας. Οι «τρικολόρ» ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας με έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που ανέδειξε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ο Ζιζού, διαδέχεται τον Ντιντιέ Ντεσάμπ που επί 16 χρόνια κατέκτησε τα πάντα με τους «τρικολόρ».

Ο Ζιντάν επιστρέφει στους παγκους μετά την εξαιρετική πορεία που έκανε με την Ρεάλ Μαδρίτης, όταν και κατέκτησε σε 4 σεζόν, 11 τίτλους, με κορυφαίο επίτευγμά του το ότι έγινε ο πρώτος προπονητής στην ιστορία με τρεις συνεχόμενες κατακτήσεις Champions League (2016-, 2017, 2018).

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