Επέστρεψαν οι θριαμβευτές της Εθνικής πόλο από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Σίδνεϊ – Υποδοχή με λουλούδια

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Εθνική πόλο ανδρών επέστρεψε από την Αυστραλία με το χρυσό μετάλλιο από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι θριαμβευτές έφτασαν στο «Ελ. Βενιζέλος» το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) όπου τους υποδέχτηκαν συγγενείς, συναθλητές, η ομοσπονδία, ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, αλλά και ο αναπληρωτής υπ. Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, μαζί με τον Γ.Γ.Α, Γιώργο Μαυρωτά.

Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου δέχτηκαν λουλούδια και υπό το σύνθημα «νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές» έκαναν και δηλώσεις.

«Δεν θα πω επιτέλους! Δεν είχε γίνει εμμονή αυτή η σκέψη. Ήρθε η στιγμή μας. Η ομάδα αυτή, δεν σταμάτησε ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Δεν σταμάτησε να πιστεύει πως αξίζουμε να το πετύχουμε» στις δηλώσεις του στο αεροδρόμιο.

«Ανησύχησα λίγο στο τέλος. Για να πάρεις το Κύπελλο, πρέπει στο τέλος όλα να είναι θετικά για σένα. Αυτή η ομάδα έχει δει χειρότερα. Περίμενα σωστή αντίδραση στην άμυνα μετά το γκολ του Αργυρόπουλου. Κι όταν έγινε, τότε ενθουσιάστηκα» πρόσθεσε.

Η Εθνική ομάδα το απόγευμα θα βρεθεί στο προεδρικό Μέγαρο όπου τους έχει καλέσει ο Κωνσταντίνος Τασούλας, για να τους συγχαρεί για τον θρίαμβό τους.

Διαβάστε επίσης

Εποχή… Ζιντάν στην Εθνική Γαλλίας – Παρουσιάστηκε ως ο νέος προπονητής της ομάδας

Η πρώτη ημέρα του Αντετοκούνμπο με τους Μαϊάμι Χιτ: Από την άφιξή του ως την παρουσίαση και την πρώτη προπόνηση

Μεταγραφές: Συμφωνία της ΑΕΚ για Μάγερ – Στον Ολυμπιακό ο Ορτέγκα