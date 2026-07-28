Φωτιά στην Πάρο: Ήχησε το 112 για εκκενώσεις, κοντά σε σπίτια οι φλόγες – Στη μάχη εναέρια μέσα

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Καμπί της Πάρου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του ΧΥΤΑ και όχι μέσα σε κατοικημένο ή δασικό τμήμα, όπου καίει απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση.

Το ανησυχητικό είναι ότι στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια.

Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 2 πυροσβεστών με 1 όχημα που μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκε 1 Ε/Π και 2 Α/Φ.Συνδρομή από υδροφόρες και μηχάνημα έργου ΟΤΑ.

Στην επιχείρηση συμμετέχει ενεργά και ο Δήμος Πάρου, διαθέτοντας δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου, προκειμένου να υποστηρίξει το έργο της Πυροσβεστικής.

Λίγο πριν τις 15:00 εστάλη μήνυμα από το 112 στα κινητά των πολιτών με το οποίο ενημέρωνε όσους βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος Καμπής, Μπούγαδος και Ανεράτζια να απομακρυνθούν προς Αλυκή. Στις 15:28 εστάλη νέο μήνυμα 112 για απομάκρυνση από την περιοχή Καμάρι.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Πάρου Κωνσταντίνος Μπιζάς ανέφερε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους, επισημαίνοντας ότι από την πρώτη στιγμή επιχειρούσε ελικόπτερο, ενώ αναμένονταν δύο αεροσκάφη Canadair από την Αθήνα για την ενίσχυση των προσπαθειών κατάσβεσης.

Ο κ. Μπιζάς διευκρίνισε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του ΧΥΤΑ και όχι μέσα σε κατοικημένο ή δασικό τμήμα, τονίζοντας παράλληλα πως όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις του νησιού βρίσκονται στο σημείο, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της.





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