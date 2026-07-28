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28.07.2026 13:57

Σύρος: Νέα αυτοψία διέταξε η ανακρίτρια – Τι ζητά η οικογένεια της διασώστριας – Σε βαρύ κλίμα η κηδεία της

28.07.2026 13:57
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  • Η ανακρίτρια διέταξε νέα αυτοψία στον χώρο όπου έχασε τη ζωή της η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, γεγονός που αναμένεται να καθυστερήσει τις απολογίες των κατηγορουμένων.
  • Η πλευρά της οικογένειας του θύματος ζητά την αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, βασιζόμενη σε ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού.
  • Οι Αρχές εξετάζουν αντικείμενα που βρέθηκαν στην κατοχή της γυναίκας και διερευνούν το ενδεχόμενο απόπειρας ληστείας, ενώ αναμένεται η ανάλυση των δεδομένων από τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων.
  • Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την 41χρονη σε κλίμα βαθιάς θλίψης κατά την κηδεία της στο κοιμητήριο της Ερμούπολης.

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Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, καθώς η δικαστική έρευνα περνά σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη φάση.

Η ανακρίτρια σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Πρώτο Θέμα διέταξε νέα αυτοψία στον χώρο όπου η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή. Η συγκεκριμένη κίνηση αναμένεται να καθυστερήσει τις προγραμματισμένες απολογίες των δύο κατηγορουμένων.

Την ίδια στιγμή, η πλευρά της οικογένειας του θύματος θέτει ζήτημα μεταβολής της κατηγορίας. Η πληρεξούσια δικηγόρος του πρώην συζύγου και των παιδιών της 41χρονης, Μαριζάνα Κικιρή, έχοντας εξετάσει εξονυχιστικά το βιντεοληπτικό υλικό καρέ-καρέ, υποστηρίζει ότι η απαγγελθείσα κατηγορία πρέπει να αναβαθμιστεί από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.

«Παρακολουθώντας αναλυτικά καρέ καρέ το βίντεο της δολοφονίας της Ευ. Ζ. εκτιμώ ότι θα μπορούσε και θα έπρεπε να αλλάξει ή απαγγελθείσα κατηγορία από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Είναι ξεκάθαρη η στάση του κατηγορουμένου που επιτίθεται τρέχοντας με μαχαίρι στο θύμα και αφού πρώτα έχει πετάξει καρέκλα προς το μέρος της με σκοπό να την χτυπήσει. Φαίνεται ξεκάθαρα το μένος του και η πρόθεση του να την βλάψει θανάσιμα» ανέφερε σε δήλωσεις της στο Πρώτο Θέμα.

Νωρίτερα η οικογένεια είχε εκδώσει μέσω άλλης νομικής εκπροσώπου ανακοίνωση στην οποία υποστήριζε ότι από το βιντεοληπτικό υλικό συνάγεται ότι το χτύπημα του δράστη δεν είναι αμυντικό.

Υπενθυμίζεται ότι στο βιντεοληπτικό υλικό η 41χρονη καταγράφεται μαυροντυμένη να φτάνει στην είσοδο της κατοικίας, να εισβάλλει στο σπίτι και δευτερόλπετα αργότερα να αποχωρεί τρέχοντας με τον κατηγορούμενο να την κυνηγά.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί η εικόνα με την οποία εμφανίστηκε η 41χρονη στο σημείο: είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, φορούσε γάντια, ενώ μαζί της έφερε σακίδιο και σακούλα, μέσα στα οποία εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένας λοστός. Τα αντικείμενα αυτά εξετάζονται εξονυχιστικά στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς σκόπευε να κάνει όταν έφτασε στην κατοικία.

Παράλληλα, οι Αρχές επιχειρούν να συνθέσουν τα κομμάτια ενός σύνθετου παζλ, καθώς τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής «δείχνουν» ως πιθανό ενδεχόμενο την απόπειρα ληστείας, χωρίς ωστόσο να έχουν συλλεχθεί τα στοιχεία από τα κινητά των εμπλεκομένων.

Το τελευταίο «αντίο» στη Σύρο

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στην άτυχη γυναίκα, στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Ερμούπολης.

Συντετριμμένοι ο σύζυγός της και τα δύο ανήλικα παιδιά της, το κοριτσάκι της ντυμένο στα λευκά ενώ το αγοράκι μαυροφορεμένο, οι γονείς της, καθώς και οι υπόλοιποι συγγενείς και φίλοι.

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