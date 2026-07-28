«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Χειροπέδες σε 71χρονο που καταζητούνταν για βιασμό ανήλικης στο Περού

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Στη σύλληψη ενός 71χρονου αλλοδαπού προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7) οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών.

Εις βάρος του ηλικιωμένου άνδρα εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία των Αρχών του Περού για την κατηγορία του βιασμού ανήλικης.

Ο άνδρας εντοπίστηκε στο επίπεδο των αναχωρήσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό το Τορόντο, και συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 71χρονος κατηγορείται ότι τον Ιανουάριο του 2011 στο Περού εκμεταλλεύτηκε τη συγγενική σχέση που είχε με ανήλικη, καθώς και το γεγονός ότι είχε αναλάβει την επίβλεψή της κατά την απουσία των γονιών της, προκειμένου να προχωρήσει σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.

Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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