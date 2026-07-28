Έκρηξη στα Εξαμίλια Κορινθίας: Nέο βίντεο ντοκουμέντο – Εξετάζεται αν έγινε σε εγκατάσταση προπανίου με καυστήρα

Takeaways by to pontiki AI Νέο βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας, η οποία προκάλεσε τον θάνατο ενός 67χρονου εξωτερικού συνεργάτη.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από σπινθήρα κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης ή από βλάβη σε εγκατάσταση προπανίου.

Τρεις άνδρες, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας, συνελήφθησαν και οδηγούνται στον εισαγγελέα για την υπόθεση.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραλείψεις και μη τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας στον χώρο του εργοστασίου κατά τη διάρκεια των εργασιών.

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Νέο βίντεο-ντοκουμέντο από τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 67χρονου εργαζομένου ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στο υλικό από κάμερα ασφαλείας, το οποίο προβλήθηκε από την ΕΡΤ, καταγράφεται ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης, ενώ διακρίνονται σπίθες και μεταλλικά θραύσματα να εκτοξεύονται στον χώρο. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ο θόρυβος της έκρηξης έγινε αντιληπτός σε απόσταση που έφτανε σχεδόν τα 25 χιλιόμετρα.

Εξετάζεται έκρηξη σε εγκατάσταση προπανίου

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ενδέχεται να προκλήθηκε σπινθήρας κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης.

Στον χώρο του εργοστασίου βρίσκονταν δεξαμενές που περιείχαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλης προς επεξεργασία. Μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο η έκρηξη να σημειώθηκε σε εγκατάσταση προπανίου με καυστήρα.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη θέρμανση του εσωτερικού δεξαμενής.

Ο 67χρονος βρισκόταν στο σημείο μαζί με τον αδελφό του

Ο άτυχος εργαζόμενος βρισκόταν στον χώρο μαζί με τον αδελφό του. Λίγο πριν από την έκρηξη, οι δύο άνδρες είχαν πραγματοποιήσει εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης σε μεταλλικές επιφάνειες.

Τη στιγμή του δυστυχήματος, ο αδελφός του 67χρονου είχε απομακρυνθεί από το σημείο προκειμένου να μιλήσει στο τηλέφωνο. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην τραυματιστεί από την ισχυρή έκρηξη.

Ο 67χρονος εργαζόταν ως εξωτερικός συνεργάτης της επιχείρησης. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου τον καλούσε περιστασιακά για την πραγματοποίηση τεχνικών εργασιών.

Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν από στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας ο 47χρονος ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης.

Οι τρεις άνδρες κατηγορούνται ως υπαίτιοι για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία φέρεται να έχουν διαπιστωθεί παραλείψεις, καθώς και μη τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων και μέτρων ασφαλείας.

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