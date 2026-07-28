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28.07.2026 14:53

Θεσσαλονίκη: Να επιστρέψει στη φυλακή ζήτησε ο 82χρονος που έκαψε το σπίτι του γιου του – Καταδικάστηκε στο Εφετείο

28.07.2026 14:53
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Στη φυλακή επιστρέφει ο 82χρονος που ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο σπίτι του γιου του στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να το καταστρέψει ολοσχερώς.

Ο ηλικιωμένος κρίθηκε ένοχος και σε δεύτερο βαθμό για εμπρησμό από πρόθεση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τού επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 2 μηνών, χωρίς αναστολή ή μετατροπή. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 4 ετών και 3 μηνών.

Ζήτησε να παραμείνει σε κατάστημα κράτησης

Ο 82χρονος ζήτησε να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του σε κατάστημα κράτησης, όπου παραμένει έγκλειστος από τον περασμένο Νοέμβριο, όταν τελέστηκε η πράξη.

Παρότι, λόγω ηλικίας, είχε τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα για κατ’ οίκον έκτιση της ποινής του, όπως προβλέπει η νομοθεσία, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να επιστρέψει στο σπίτι του.

«Δεν θα βλάψω κανέναν αν αφεθώ ελεύθερος, αλλά δεν θέλω να γυρίσω σπίτι και να φυλακίσω και τη σύζυγό μου», ανέφερε, μεταξύ άλλων, απευθυνόμενος στους δικαστές.

Ομολόγησε τον εμπρησμό και ζήτησε συγγνώμη

Κατά την απολογία του, ο ηλικιωμένος ομολόγησε την πράξη του, λέγοντας ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή προχώρησε συνειδητά στον εμπρησμό.

Αναγνώρισε ότι έκανε λάθος και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του γιου του.

Ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ισχυρίστηκε ότι ο γιος του ήταν επί χρόνια χρήστης ουσιών και ότι η κατάσταση αυτή δημιουργούσε σειρά προβλημάτων.

«Δεν το έκανα για να εκδικηθώ κανέναν, ούτε το έκανα για να ανακουφιστώ. Βεβαιώθηκα πρώτα ότι δεν βρίσκεται κανείς στο σπίτι», πρόσθεσε.

Η αναφορά και σε φωτιά στο σπίτι του δεύτερου γιου του

Κατά την ακροαματική διαδικασία προέκυψε ότι ο 82χρονος φέρεται να είχε βάλει φωτιά και στο σπίτι του δεύτερου γιου του. Η συγκεκριμένη υπόθεση, ωστόσο, δεν έφτασε στα ακροατήρια.

«Δεν έχω κάτι με τα παιδιά μου, ίσως έχουν εκείνα μαζί μου. Πρέπει κάποια στιγμή να ξαναγίνουμε οικογένεια», ανέφερε στην απολογία του.

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