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28.07.2026 20:15

Λευκός Οίκος: «Θετική και παραγωγική» η συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου

28.07.2026 20:15
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Έπειτα από περίπου δύο ώρες ολοκληρώθηκε την Τρίτη, 28/7, στον Λευκό Οίκο η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων.

Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, χαρακτήρισε τη συνάντηση «θετική και παραγωγική».

Την ίδια διατύπωση χρησιμοποίησε και για τη συνάντηση που είχε προηγηθεί μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία επίσης πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων.

Στη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό συμμετείχαν ακόμη ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Η συνάντηση «συμφιλίωσης» και το αυστηρό μήνυμα Τραμπ πριν τις συνομιλίες

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα, ενώ εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τις αναφορές του Νετανιάχου ότι το Ιράν επιχειρεί να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι να μου το πει αυτό. Μου το λέει γιατί θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Με τη Διαστημική Δύναμη διαθέτουμε τα καλύτερα συστήματα παρακολούθησης στον κόσμο. Έχουμε πλήρη εικόνα για όσα συμβαίνουν», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, το CNN, σχολιάζοντας τη νέα επίσκεψη Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον, σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ θα επιδίωκε αυτή τη φορά να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Τραμπ, – μια σχέση που εμφανίζει εμφανή σημάδια φθοράς.

Σύμφωνα με αμερικανικές και ισραηλινές πηγές, ο Νετανιάχου επιδίωκε εδώ και εβδομάδες να εξασφαλίσει συνάντηση με τον Τραμπ, προκειμένου να παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Ιράν και να εκφράσει τις ανησυχίες του για ενδεχόμενες διπλωματικές πρωτοβουλίες της Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε επιφυλακτικός, ενώ στο περιβάλλον του Λευκού Οίκου υπήρξε ενόχληση για τις διαρροές που, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, είχαν στόχο να δημιουργήσουν δημόσια πίεση υπέρ της πραγματοποίησης της συνάντησης.

Τελικά, η παρουσία και των δύο στις ΗΠΑ με αφορμή την κηδεία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ δημιούργησε το κατάλληλο πλαίσιο για μια συνάντηση, έστω και στο περιθώριο των εκδηλώσεων.

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