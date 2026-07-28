Μιχάλης Ιατρόπουλος για τη σύλληψη του γιου του: «Ανθρωποφάγοι, θέλετε κλωτσοπατινάδες»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την οργισμένη αντίδραση του Μιχάλη Ιατρόπουλου προκάλεσε η δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση της σύλληψης του γιου του, με τον ηθοποιό να τοποθετείται σχετικά δημόσια, μέσω ανάρτησής του στα social media.

Ο γνωστός ηθοποιός στράφηκε κατά των Μέσων Ενημέρωσης για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η είδηση, κάνοντας λόγο για «ανθρωποφαγία» και για «ανέντιμο ζήλο που βρωμάει ψέματα».

Παράλληλα, πήρε θέση υπέρ του γιου του, τονίζοντας πως «κάθε πατέρας αγαπάει τα παιδιά του ανιδιοτελώς», ενώ αναφέρθηκε και στους καλλιτέχνες της τραπ μουσικής, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για «ηθικά και άξια» παιδιά.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Μιχάλη Ιατρόπουλου

«Ανθρωποφάγοι πίσω. Αλίμονο στους γονείς που δεν στέκονται δίπλα στα παιδιά τους όταν κάνουν λάθη. Λες και όλα τα παιδιά που κάνουν trap μουσική είναι σκουπίδια. Όλα αυτά τα παιδιά λοιπόν αγαπητά σκουπίδια της κίτρινης δημοσιογραφίας είναι πιο ηθικά και πιο άξια από εσάς. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι τα περισσότερα από αυτά είναι καταπληκτικά παιδιά που αντιδρούν με το τρόπο τους στην σημερινή κατάντια των παλιών δήθεν ηθικών κοινωνικών δεινοσαύρων. Ο κάθε πατέρας αγαπάει τα παιδιά του ανιδιοτελώς, χωρίς να περιμένει ούτε ευχαριστώ ούτε τα εύσημα.

Αν είσαι πατέρας αγαπάς όπως ο σκύλος τον αφέντη του, χωρίς συμβιβασμούς και πρέπει. Κυρίες και κύριοι τού κίτρινου τύπου ειλικρινά σάς απεχθάνομαι και σας λυπάμαι. Ο γιος μου είναι ενήλικος και θα έπρεπε να μεταφέρετε την όποια είδηση αναφέροντας μόνο το όνομά του.

Τουλάχιστον αυτά όλα τα παιδιά που υπεραγαπώ χωρίς να ξέρω τα περισσότερα παρά που είναι καλλιτεχνικοί αντίπαλοι του γιου μου δεν είναι απατεώνες που χρέωσαν με εκατομμύρια ευρώ τούς Έλληνες φορολογούμενους, ούτε αληταράδες και κακοποιοί του συστήματος που φοράνε γραβάτες αντί κιλότες. Είναι αυτοί που είναι και σε όποιον αρέσει. Γνήσιοι και αυθεντικοί. Για αυτό εκτός από την φροντίδα τού ψυχολόγου θέλετε και πολλές κλωτσοπατινάδες για τον υπερβολικό και ανέντιμο δημοσιογραφικό σας ζήλο που βρωμάει ψέματα και χτυπήματα κάτω από την μέση.

Περαστικά σας για την πρωτοφανή μαύρη ψυχή σας. Αλλά θα μου πεις τι σας νοιάζει; Βγήκε το μεροκάματο τελειωμένοι… Ο Θεός να σας συγχωρέσει, εγώ ποτέ. Και μην ξεχνάτε ότι η ελληνική trap σκηνή αριθμεί πάνω από 500.000 ψηφοφόρους εκτός των εφήβων που περιμένουν στην σειρά να σας καρπαζώσουν με τον τρόπο τους μόλις φτάσει η ώρα. Ζήτω τα νέα παιδιά παρά τα λάθη τους, κάτω τα σκουπίδια και η αλητεία με τις κίτρινες πένες».

Διαβάστε επίσης:

Η Αριάνα Γκράντε στρέφεται νομικά κατά χάκερ για τη διαρροή ακυκλοφόρητου υλικού

Ο αδελφός της Τζούλια Ρόμπερτς, Έρικ, δεν πήγε στον γάμο της κόρης του: «Θα την αγαπώ πάντα, είναι υπέροχο να γιορτάζει όπως και με όποιον θέλει»

Γιάννης Παπαμιχαήλ για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται το όνομα και η εικόνα της μητέρας μου χωρίς την άδειά μου»











