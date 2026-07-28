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28.07.2026 19:47

Η Αριάνα Γκράντε στρέφεται νομικά κατά χάκερ για τη διαρροή ακυκλοφόρητου υλικού

28.07.2026 19:47
ariana_grande

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Αγωγή σε βάρος αγνώστων δραστών κατέθεσε η Αριάνα Γκράντε, υποστηρίζοντας ότι απέκτησαν παράνομα πρόσβαση σε ηλεκτρονικές συσκευές, με αποτέλεσμα να διαρρεύσουν ακυκλοφόρητα τραγούδια, υλικό από ηχογραφήσεις και μουσικά βίντεο.

Η αγωγή, που σύμφωνα με το Variety κατατέθηκε τη Δευτέρα, 27/7, στο Λος Άντζελες, στρέφεται κατά ομάδας ανώνυμων χάκερ, τους οποίους κατηγορεί για επιθέσεις ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing) και παραβιάσεις ηλεκτρονικών συστημάτων (hacking). Όπως αναφέρεται στο δικόγραφο, οι ενέργειές τους οδήγησαν σε «παράνομη και κατάφωρη κλοπή, διάδοση και εκμετάλλευση ακυκλοφόρητου περιεχομένου».

Στο στόχαστρο συνεργάτες της τραγουδίστριας

Σύμφωνα με τη νομική ομάδα της τραγουδίστριας και ηθοποιού, οι δράστες έβαλαν στο στόχαστρο προσωπικούς ψηφιακούς λογαριασμούς φωτογράφων και παραγωγών που είχαν στενή συνεργασία μαζί της. Στη συνέχεια, φέρεται να πούλησαν τα δεδομένα και το υλικό που απέσπασαν έναντι «σημαντικών χρηματικών ποσών».

Μέσω της αγωγής, η Γκράντε επιδιώκει να «αποκαλύψει τις ταυτότητες αυτών των προς το παρόν άγνωστων και αδίστακτων ατόμων, προκειμένου να λογοδοτήσουν για την κατακριτέα συμπεριφορά τους». Παράλληλα, στο δικόγραφο επισημαίνεται ότι «είναι επιτακτική ανάγκη για την Αριάνα Γκράντε να διασφαλίσει -εκ μέρους της ίδιας και των άλλων- ότι τέτοια συμπεριφορά θα αποτραπεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό».

Όπως αναφέρεται επίσης στην αγωγή, από το 2011, όταν η Αριάνα Γκράντε έκανε το μουσικό της ντεμπούτο, έχουν καταγραφεί εκατοντάδες διαρροές υλικού που σχετίζονται με τη δουλειά της.

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