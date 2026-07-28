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28.07.2026 20:48

Κύπρος: Εγκεφαλικά νεκρό 4χρονο παιδί με συμπτώματα μηνιγγίτιδας – Ιατρικά λάθη και καθυστερήσεις καταγγέλλει η οικογένεια

28.07.2026 20:48
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Υπό διερεύνηση βρίσκεται στην Κύπρο μια ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία που αφορά στη νοσηλεία ενός 4χρονου παιδιού, το οποίο, σύμφωνα με την οικογένειά του, είναι πλέον εγκεφαλικά νεκρό έπειτα από επιπλοκές που σχετίζονται με συμπτώματα μηνιγγίτιδας.

Σύμφωνα με το philenews.com, η μητέρα του παιδιού κατήγγειλε ότι υπήρξε καθυστέρηση από τους γιατρούς στη διαχείριση της περίπτωσης, υποστηρίζοντας ότι η κωλυσιεργία είχε ως συνέπεια τη δραματική επιδείνωση της κατάστασης του παιδιού.

Το 4χρονο αγοράκι νοσηλεύεται εδώ και περίπου μισό μήνα. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά από τους γονείς του στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, ενώ στη συνέχεια, λόγω της επιδείνωσης της υγείας του, διεκομίσθη στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από το περιβάλλον του παιδιού, το αγοράκι είναι πλέον εγκεφαλικά νεκρό, με τους γονείς του να καταγγέλλουν καθυστερήσεις και σοβαρά ιατρικά λάθη.

Σε εξέλιξη έρευνα

Σε ανακοίνωσή του, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) γνωστοποίησε ότι, μετά τα σχετικά δημοσιεύματα και τις δηλώσεις της μητέρας, έχει ήδη ξεκινήσει τη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα πραγματικά περιστατικά.

Παράλληλα, ο ΟΚΥπΥ εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς την οικογένεια του παιδιού, διαβεβαιώνοντας ότι κάθε σχετική καταγγελία εξετάζεται με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

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