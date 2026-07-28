Σοκ στις ΗΠΑ: Πατέρας εκτέλεσε τη σύζυγο και τα έξι παιδιά τους, έβαλε φωτιά στο σπίτι, έκαψε τα κατοικίδια και αυτοκτόνησε

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Σοκαρισμένη παρακολουθεί η κοινή γνώμη στις ΗΠΑ τις αποκαλύψεις για αιματηρό περιστατικό που εκτυλίχθηκε στο Μίσιγκαν, όπου ένας άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε τη σύζυγό του και τα έξι παιδιά τους, έβαλε φωτιά στην κατοικία τους και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του.

Τα άψυχα σώματα του Κρίστοφερ και της Αμάντα Καρόλκιεβιτς, μαζί με αυτά των παιδιών τους -ηλικίας 5 έως 15 ετών- εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής, 24/7, εντός της κατεστραμμένης από τη φωτιά οικίας τους στην περιοχή Γκραντ Χέιβεν. Παράλληλα, οι Αρχές βρήκαν νεκρά και τα κατοικίδια της οικογένειας, μεταξύ των οποίων τα σκυλιά τους και τουλάχιστον μία γάτα.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Οτάβα τη Δευτέρα, 27/7, τα ευρήματα των ιατροδικαστών επιβεβαιώνουν ότι όλα τα μέλη της οικογένειας έφεραν θανάσιμα τραύματα από πυροβολισμούς, με τον Κρίστοφερ Καρόλκιεβιτς να δίνει τέλος στη ζωή του. Επιπλέον, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σκόπιμα σε πολλαπλά σημεία του σπιτιού μετά τις δολοφονίες.

«Πρόκειται για μια ανείπωτη τραγωδία που μπορεί να μην κατανοήσουμε ποτέ πλήρως», δήλωσε ο σερίφης Έρικ ΝτεΜπόερ σε ανακοίνωση που διαβάστηκε δυνατά σε συνέντευξη Τύπου από έναν από τους βοηθούς του, τον λοχαγό Τζέικομπ Σπαρκς.

Το προφίλ της οικογένειας και οι επαγγελματικές δραστηριότητες

Η 39χρονη Αμάντα (Μάντι) Καρόλκιεβιτς εργαζόταν ως αναπληρώτρια δασκάλα σε δημοτικό σχολείο. Η μητέρα και ο πατριός της, Becky και Steve Lawwill, ανέφεραν σε γραπτή τοποθέτησή τους πως «ήταν μια ευγενική και αφοσιωμένη ψυχή που αγαπούσε την οικογένειά της και τους μαθητές της». Στην ίδια ανακοίνωση πρόσθεσαν ότι «θαυμάζαμε κάθε στιγμή που είχαμε μαζί της και τα έξι παιδιά της και οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν επαρκώς την οδύνη μας», σημειώνοντας ότι «προσευχόμαστε για την ειρήνη και την παρηγοριά του Θεού καθώς θρηνούμε τον θάνατό τους και τιμούμε τη ζωή τους».

Από την πλευρά της, η τοπική σχολική περιφέρεια είχε αναφέρει τον Ιανουάριο σε ανάρτησή της στο Facebook ότι η Μάντι Καρόλκιεβιτς «έκανε τα πάντα για τους μαθητές, ειδικά όταν περνούν μια δύσκολη μέρα, ανταποκρινόμενη με ενσυναίσθηση, υπομονή και φροντίδα».

Ο 47χρονος δράστης κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου πωλήσεων και μάρκετινγκ στην Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA) από τον Σεπτέμβριο του 2023 έως τις αρχές του τρέχοντος μήνα, οπότε και λύθηκε η συνεργασία τους, όπως επιβεβαίωσε ο οργανισμός. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του εκεί, παρείχε εξ αποστάσεως εργασία σε τμήμα εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών.

Το ζευγάρι είχε γνωριστεί το 2008, όταν εργάζονταν μαζί σε εταιρεία ποτών, ενώ ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2009. Βάσει προσωπικού ιστολογίου που διατηρούσε η Μάντι πριν από μία δεκαετία, το πρώτο τους παιδί ήρθε στη ζωή στις 25 Απριλίου 2011 – μέρα που η ίδια είχε χαρακτηρίσει ως «την καλύτερη μέρα της ζωής μου (μέχρι στιγμής)». Ακολούθησε η γέννηση ακόμη δύο γιων τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Στο διάστημα αυτό, η ίδια μετακινήθηκε από τον τραπεζικό τομέα σε μερική απασχόληση σε ασφαλιστικό γραφείο, προτού σταματήσει να εργάζεται εκτός σπιτιού. Μεταγενέστερα, το ζευγάρι προχώρησε στην υιοθεσία δύο κοριτσιών, ενώ απέκτησε έναν ακόμη βιολογικό γιο.

Τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το χρονικό της τραγωδίας

Μέσα από τις αναρτήσεις στο blog της, η 39χρονη εξέφραζε τακτικά τη χριστιανική της πίστη, την αφοσίωσή της στην οικογένεια και την εκτίμησή της προς τον σύζυγό της. Παράλληλα, ο Κρίστοφερ Καρόλκιεβιτς δήλωνε ευτυχισμένος για την κοινή τους πορεία, γράφοντας στο Facebook το 2019 με αφορμή τη 10η επέτειό τους: «Είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος».

Αν και το ιστολόγιο ανέστειλε τη λειτουργία του το 2016, η Μάντι δημοσίευε βίντεο στο TikTok με οικογενειακές στιγμές, συμπεριλαμβανομένων στιγμιότυπων από ταξίδι στην Κίνα στις αρχές του μήνα με δύο από τα παιδιά της. Ωστόσο, σε αναρτήσεις της σε διαδικτυακό νήμα, είχε αποκαλύψει ότι είχε αντιληφθεί «ύπουλη» συμπεριφορά από τον σύζυγό της, γεγονός που τους οδήγησε σε συμβουλευτική γάμου. Η ίδια περιέγραφε επεισόδιο όπου τον έσπρωξε μόλις πληροφορήθηκε για «συναισθηματική» σχέση που διατηρούσε.

«Δεν νιώθω ακόμα άσχημα», φέρεται να σχολίασε στη σελίδα το 2024. «Με κυριεύει και με κατέστρεψε ψυχικά. Ένιωθα σαν να δεχόμουν επίθεση και έπρεπε να αντεπιτεθώ. Νομίζω ότι είναι θέμα μάχης ή φυγής».

Το πρωί της Παρασκευής, 24/7, οι Αρχές δέχθηκαν τις πρώτες κλήσεις για έντονη οσμή καπνού στη γειτονιά της οικογένειας, αλλά ο πρώτος έλεγχος δεν απέδωσε ευρήματα. Τρεις ώρες αργότερα, ύστερα από νέες ειδοποιήσεις, οι δυνάμεις επέστρεψαν, εντόπισαν καπνό να εξέρχεται από την οικία και ανακάλυψαν τις σορούς, ορισμένες εκ των οποίων βρίσκονταν σε υπνοδωμάτια. Ο ακριβής χρόνος που σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί παραμένει αδιευκρίνιστος.

Η οικογένεια της εκλιπούσης είχε βιώσει ακόμη μία απώλεια το 2020, όταν ο ενήλικος θετός αδελφός της απεβίωσε από υπερβολική δόση φαιντανύλης. Τη Δευτέρα, φίλοι των γονιών της ξεκίνησαν εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων μέσω της πλατφόρμας GoFundMe για την κάλυψη των εξόδων και τη θεσμοθέτηση υποτροφίας στη μνήμη των έξι παιδιών.

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