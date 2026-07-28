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ΚΟΣΜΟΣ

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28.07.2026 20:25

Οι Χούθι ανακοίνωσαν πως επιτέθηκαν με βαλλιστικούς πυραύλους σε σαουδαραβικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα

28.07.2026 20:25
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Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον πλοίου της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, σε μια εξέλιξη που εντείνει περαιτέρω την ένταση στην περιοχή και προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ώρες αφότου το Υπουργικό Συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας διαμήνυσε ότι η χώρα θα απαντά αποφασιστικά, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σε κάθε εχθρική ενέργεια, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση όσον αφορά στην προστασία της ασφάλειας, των συμφερόντων και των εθνικών της δυνατοτήτων.

Νωρίτερα, το Ριάντ είχε γνωστοποιήσει ότι οι δυνάμεις του αναχαίτισαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία είχαν εκτοξευθεί από το Ιράκ από φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες με στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας.

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