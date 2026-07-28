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28.07.2026 20:00

Προκλητικός Κατς προς Ερντογάν: Να μην τα βάζει με το Ισραήλ

28.07.2026 20:00
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Αυστηρή προειδοποίηση προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απηύθυνε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας , Ισραέλ Κατς, καλώντας τον «να μην τα βάζει με το Ισραήλ».

«Ο άξονας της Μουσουλμανικής Αδελφότητας μπορεί να αποδειχθεί πολύ επικίνδυνος… Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία των συμφερόντων μας. Συμβουλεύω τον (Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ) Ερντογάν να μην τα βάζει μαζί μας», δήλωσε ο Κατς στο ισραηλινό Channel 14.

Παράλληλα, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κατανοεί πως το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τις ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Γάζα και Συρία.

«Ο Τραμπ κατανοεί ότι το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τις ζώνες ασφαλείας στον Λίβανο, τη Γάζα και τη Συρία», δήλωσε ο Κατς.

«Επισκέφθηκα τη Γάζα πριν από μία εβδομάδα· εκεί εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστια υπόγεια τούνελ», συνέχισε.

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ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 20:06
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