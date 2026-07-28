Ιράν σε Ουκρανία: Θα υπάρξει σίγουρα στρατιωτική απάντηση για το πλήγμα σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα

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Η Τεχεράνη θα απαντήσει στρατιωτικά στην ουκρανική επίθεση εναντίον ιρανικού πλοίου στην Κασπία Θάλασσα προειδοποίησε ο Φεντά-Χοσεΐν Μαλεκί, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, το Σάββατο η Ουκρανία έπληξε ιρανικό εμπορικό πλοίο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας ναυτικός και να τραυματιστεί ακόμη ένας.

«Απαντήσαμε μέσω της διπλωματικής οδού και επιδώσαμε τελεσίγραφο, όμως στρατιωτική απάντηση θα υπάρξει οπωσδήποτε», δήλωσε ο Μαλεκί.

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