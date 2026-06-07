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07.06.2026 20:21

Κατς σε Τούρκο υπουργό Εσωτερικών «Η Οθωμανική αυτοκρατορία που ονειρεύεστε δεν θα επιστρέψει ποτέ»

07.06.2026 20:21
Israel – Katz

Επίθεση στον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας εξαπέλυσε ο Ισραελ Κατς, με αφορμή τις δηλώσεις του πρώτου, ο οποίος είπε πως θα ήθελε να γίνει ο «νομάρχης της Ιερουσαλήμ».

Η δήλωσε εξόργισε το Ισραήλ, με τον Κατς, υπ. Εσωτερικών της χώρας, να απαντά στον Μουσταφά Τσιφτσί.

«Στον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών, που ονειρεύεται να κυβερνήσει την Ιερουσαλήμ και εκπέμπει απειλές, λέω τα εξής: Η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη και το Κράτος του Ισραήλ δεν είναι μια παρακμάζουσα Σταυροφορική Αυτοκρατορία. Το Ισραήλ είναι ένα ισχυρό και αποφασιστικό κράτος που έχει αποδείξει την ικανότητά του να αμύνεται έναντι οποιασδήποτε απειλής. Η Ιερουσαλήμ είναι η πρωτεύουσα του εβραϊκού λαού εδώ και 3.000 χρόνια και θα παραμείνει η πρωτεύουσα του Ισραήλ για πάντα. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία που ονειρεύεστε εσείς και ο Ερντογάν έχει καταρρεύσει και δεν θα επιστρέψει ποτέ. Δυστυχώς, δεν έχετε μάθει τίποτα από την κληρονομιά του Ατατούρκ, ο οποίος εργάστηκε για να μετατρέψει την Τουρκία σε ένα σύγχρονο κράτος. Αντιθέτως, εργάζεστε για να σύρετε την Τουρκία πίσω σε μια σκοτεινή και οπισθοδρομική εποχή» σχολίασε σε ανάρτησή του.

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