Financial Times: Ο Αμπράμοβιτς είναι ο επιχειρηματίας μέσω του οποίου έστειλε μήνυμα στον Πούτιν ο Ζελένσκι

Ο Ρώσος ολιγάρχης Ρόμαν Αμπράμοβιτς ήταν ο επιχειρηματίας μέσω του οποίου ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβίβασε ένα μήνυμα με το οποίο πρότεινε συνάντηση στον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν.

Την αποκάλυψη έκαναν οι Financial Times, επικαλούμενες τέσσερις πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα τον περασμένο μήνα, ο Ζελένσκι προσκάλεσε τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο και πρώην ιδιοκτήτη της Τσέλσι, Ρόμαν Αμπράμοβιτς, στο Κίεβο, σε μια προσπάθεια να πείσει τον Πούτιν να διεξάγει άμεσες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Αμπράμοβιτς να διαβιβάσει ένα μήνυμα στον Ρώσο ηγέτη στο οποίο εξέφραζε την ετοιμότητά του να πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση μαζί του.

Δύο ανώτεροι Ουκρανοί αξιωματούχοι περιέγραψαν το μήνυμα που έστειλε ο Ζελένσκι μέσω του Αμπράμοβιτς ως παρόμοιο με την ανοιχτή επιστολή προς τον Πούτιν που δημοσιεύτηκε στις 4 Ιουνίου στον ιστότοπο του Ουκρανού προέδρου. Ένας αξιωματούχος σημείωσε ότι ο τόνος του μηνύματος ήταν λιγότερο αντιπαραθετικός από την δημόσια επιστολή.

Ο Πούτιν δήλωσε στις 5 Ιουνίου ότι στις 21 Μαΐου συναντήθηκε με «έναν από τους εκπροσώπους των επιχειρηματικών μας κύκλων» και «αυτόν, ας πούμε, συνάδελφο», λέγοντάς του ότι δεν έβλεπε κανένα νόημα να συναντήσει τον Ζελένσκι.

«Το μόνο νόημα σε αυτό είναι οι Ουκρανοί να σταματήσουν την προέλαση των ενόπλων δυνάμεών μας», δήλωσε ο Πούτιν σε οικονομικό συνέδριο στην Αγία Πετρούπολη.

Ο Ρώσος ηγέτης πρόσθεσε ότι ο επιχειρηματίας δεν είχε ενεργήσει υπό επίσημη ιδιότητα. Ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία κατονόμασαν τον επιχειρηματία.

Ο Αμπράμοβιτς σύμφωνα με τους FT έχει εμπλακεί στη διαμεσολάβηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας από τις πρώτες εβδομάδες του πλήρους πολέμου το 2022 και επίσης βοήθησε στη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας που εξασφάλιζε τις εξαγωγές σιτηρών της Ουκρανίας μέσω της Μαύρης Θάλασσας αργότερα εκείνο το έτος.

Παρόλο που ο ρόλος του Αμπράμοβιτς έγινε λιγότερο εμφανής αφότου η Ρωσία άρχισε να διεξάγει άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ πέρυσι, εξακολουθεί να εμπλέκεται σε ανταλλαγές κρατουμένων και άλλες διμερείς διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων πτυχών του «ειρηνευτικού σχεδίου» υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, σύμφωνα με άτομα που βρίσκονται κοντά του.

«Είναι απαραίτητος επειδή είναι ο μόνος Ρώσος που θα ανεχθούν. Τα πάει καλά με όλους», ανέφερε μια πηγή.

Μια άλλη πηγή κοντά στον Αμπράμοβιτς σημείωσε ότι, σύμφωνα με τον Ρώσο ολιγάρχη, ο Ζελένσκι «νομίζει ότι μπορεί να λύσει τα πάντα μέσω της μαγείας του προσωπικού του χαρίσματος σε μια συνάντηση ηγεσίας».

Το περιβάλλον του Ζελένσκι πάλι εξέφρασε αμφιβολίες ότι «θα συμβεί κάτι ουσιαστικό πριν από το τέλος του καλοκαιριού» σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, σημειώνοντας ότι η Ουάσινγκτον επικεντρώνεται στο Ιράν και ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη αποδεχτεί ότι δεν θα μπορέσει να καταλάβει το υπόλοιπο Ντονμπάς αυτό το καλοκαίρι.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο για συνομιλίες με Στάρμερ, Μακρόν και Μερτς ο Ζελένσκι

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα πως έφθασε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συναντηθεί με τους ηγέτες της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και να συζητήσουν για την άμυνα της χώρας του έναντι της Ρωσίας.

«Το κύριο θέμα είναι η άμυνά μας στον πόλεμο, μια πιο μεγάλη συνεργασία για την ασφάλεια όλης της Ευρώπης στον τομέα της αεροπορικής άμυνας και η κοινή μας άποψη για τις διπλωματικές προοπτικές», έγραψε στο X και σε ανάρτησή του στο Facebook, την οποία συνόδευσε με βίντεο που τον εικονίζει να βγαίνει από ένα αεροπλάνο. «Η Ευρώπη πρέπει να είναι μέρος των διαπραγματεύσεων και να είναι ισχυρή», πρόσθεσε.

Τέσσερις νεκροί από ρώσικα πλήγματα στην Ουκρανία

Στο μεταξύ, ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και έπληξαν μια εγκατάσταση αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων κοντά στο Τσερνόμπιλ, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές αρχές.

Ρωσικά πλήγματα σε χωριό στη νοτιοανατολική ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια στοίχισαν σήμερα τη ζωή σε δύο ανθρώπους ενώ τρεις άλλοι τραυματίσθηκαν, ανακοίνωσαν ο περιφερειακός κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ και η περιφερειακή αστυνομία.

«Τα πλήγματα έγιναν κοντά σε στάση μέσου μαζικής μεταφοράς», πρόσθεσαν.

Ένας 56χρονος οδηγός λεωφορείου είχε ήδη σκοτωθεί μέσα στο όχημά του στην πόλη της Ζαπορίζια, όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα η ουκρανική υπηρεσία πρώτων βοηθειών.

Νυκτερινές επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και αεροπορικοί βομβαρδισμοί στην κεντροανατολική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ είχαν στοιχίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο, σύμφωνα με τον περιφερειακό στρατιωτικό κυβερνήτη Ολεκσάντρ Γκάνζα.

Πλήγμα ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους «κατέστρεψε εν μέρει» ένα κτίριο σε εγκατάσταση αποθήκευσης χρησιμοποιημένων πυρηνικών καυσίμων μέσα στη ζώνη αποκλεισμού του κατεστραμμένου πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ (βόρεια Ουκρανία), ανακοίνωσε η ουκρανική υπηρεσία πυρηνικής ενέργειας Energoatom μέσω του Telegram.

Η υπηρεσία διευκρίνισε ότι το κτίριο ήταν εκείνη τη στιγμή άδειο και τα επίπεδα της ραδιενέργειας παραμένουν σε φυσιολογικά επίπεδα.

Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε ότι «το επεισόδιο είναι βαθιά ανησυχητικό επειδή σημειώθηκε σε μια εγκατάσταση που περιέχει μεγάλες ποσότητες πυρηνικού υλικού», σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΟΑΕ στο X.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ρωσικές δυνάμεις θέτουν σε κίνδυνο τις ουκρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις», αντέδρασε μέσω του X ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι «απειλεί την πυρηνική ασφάλεια».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε, όπως εν γένει κάνει, ότι πραγματοποίησε πλήγματα σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τον ουκρανικό στρατό.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία στοχοθέτησε κατά την περασμένη νύκτα τη χώρα με 236 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, από τα οποία 215 αναχαιτίσθηκαν.

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