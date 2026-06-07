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07.06.2026 17:51

Γαλλία – Κύπρος: Υπογράφουν συμφωνία για ανάπτυξη γαλλικών δυνάμεων στο νησί

07.06.2026 17:51
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H Γαλλία και η Κύπρος πρόκειται να υπογράψουν τη Δευτέρα μια συμφωνία για το καθεστώς των δυνάμεων (SOFA) που θα δίνει τη δυνατότητα στο Παρίσι να σταθμεύει στρατεύματα στο νησί της Μεσογείου, όπως δήλωσαν στο POLITICO δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της κυπριακής κυβέρνησης.

Οι υπογραφές αναμένεται να πέσουν στη Λευκωσία από τη Γαλλίδα Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων Κατρίν Βωτρέν και τον Κύπριο Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα, που την ίδια μέρα θα συμμετάσχουν την ίδια ημέρα στην άτυπη σύνοδο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας.

Σύμφωνα με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, η συμφωνία «θα προβλέπει την παρουσία γαλλικών δυνάμεων στο κυπριακό έδαφος, αυστηρά για ανθρωπιστικούς σκοπούς, στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας που έχουμε με τη γαλλική κυβέρνηση».

Η συμφωνία θα καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι γαλλικές δυνάμεις θα μπορούν να σταθμεύουν, να εκπαιδεύονται και να επιχειρούν στην Κύπρο, σεβόμενες παράλληλα την εθνική κυριαρχία. Θα καλύπτει τον στρατιωτικό συντονισμό και τη διαλειτουργικότητα, τους δεσμούς στην αμυντική τεχνολογία και βιομηχανία, τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τις ανταλλαγές προσωπικού και τις διοικητικές ρυθμίσεις για τις δυνάμεις που επιχειρούν στο έδαφος της κάθε χώρας.

Η συμφωνία προκάλεσε αντιδράσεις από τον Απρίλιο, οπότε και ανακοινώθηκε από τον Χριστοδουλίδη, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στο νησί.

Η τουρκοκυπριακή διοίκηση κήρυξε τη συμφωνία άκυρη αμέσως μετά την ανακοίνωσή της και εξέφρασε ανησυχίες ότι θα μπορούσε να ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων στο νησί, να αγνοήσει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και να δημιουργήσει εντάσεις. Η τουρκοκυπριακή διοίκηση υποστήριξε επίσης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία στερείται της εξουσίας να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία εξ ονόματος ολόκληρου του νησιού.

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