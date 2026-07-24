Τζένη Μπότση:«Υποδέχομαι το 54ο έτος της ζωής μου χωρίς φίλτρα και χωρίς ντροπή»

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Τα 54α γενέθλιά της γιόρτασε η Τζένη Μπότση η οποία μοιράστηκε, μάλιστα, βίντεο από την έκπληξη που της έκαναν οι φίλοι της.

Όπως αποκάλυψε η ηθοποιός μέσα από την ανάρτησή της στο Instagram, η παρέα της εμφανίστηκε ξαφνικά στο σπίτι της,τα μεσάνυχτα, κρατώντας μία τούρτα με μια αστεία φωτογραφία της.

Η Τζένη Μπότση ξεκίνησε να περιγράφει όλα όσα συνέβησαν, σημειώνοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της για το πρώτο βίντεο:

«Το χρονικό των γενεθλίων μου 21/07/2026. Η συμμορία ήρθε σπίτι μου χωρίς να έχω ΙΔΕΑ και μόλις άλλαξε η μέρα το κατάλαβε όλη η γειτονιά» έγραψε στη λεζάντα του πρώτου βίντεο που δημοσίευσε.

Για το δεύτερο βίντεο που ακολούθησε, σημείωσε: «Το πιο αστείο σβήσιμο κεριών. Μπορεί να έχει ένα η τούρτα αλλά το κοντέρ έγραψε 54».

«Η φωτογραφία είναι από τη βραδιά της Eurovision. Η αγωνία για το αποτέλεσμα είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπο μου…και οι φίλοι μου (not) με έβγαζαν φωτογραφίες ….(λίγη ντροπή δε βλάπτει)» έγραψε στη λεζάντα της τρίτης φωτογραφίας όπου φαίνεται η φωτογραφία που επέλεξαν οι φίλοι της για την τούρτα.

Στη συνέχεια, η Τζένη Μπότση ανέφερε πως από τη φασαρία ξύπνησε η κόρη της η οποία κοιμόταν και έτσι κατέληξαν να τραγουδούν όλοι μαζί ξανά για να σβήσει άλλη μία φορά το κεράκι μαζί της.

«Με τούτα και με εκείνα ξύπνησε το παιδί μου και επαναλάβαμε το σβήσιμο των κεριών με την Αλίκη στην αγκαλιά μου κάνοντας την επισήμανση για την τούρτα: δεν ταιριάζει το για πάντα νέα με τη φωτογραφία και την Ανδρομάχη να εξηγεί στο 6χρονο, στις 12:17, το σχήμα οξύμωρο» έγραψε και μοιράστηκε φωτογραφίες αγκαλιά με την κόρη της.

«Είστε δυνατή ομάδα. Σας ευχαριστώ για όλα. Κυρίως για τα γέλια τις πιο δύσκολες στιγμές. Και κάπως έτσι υποδέχομαι το 54ο έτος της ζωής μου. Χωρίς φίλτρα. Χωρίς ντροπή. Μόνο με αγάπη» έγραψε η ηθοποιός, κλείνοντας την ανάρτησή της.

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