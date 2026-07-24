Νέα μείωση των κερδών για τον όμιλο της Volkswagen

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Νέα μείωση των κερδών της κατέγραψε η Volkswagen κατά το β’ τρίμηνο του έτους. Ως συνέπεια των δασμών και των γεωπολιτικών εντάσεων, περιέγραψε τα αποτελέσματα η ηγεσία του ομίλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα για τους μήνες Απρίλιο έως Ιούνιο, τα καθαρά κέρδη του ομίλου μετά τους φόρους μειώθηκαν κατά 32,9% στα 1,54 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο β’ τρίμηνο του 2025 τα κέρδη της VW ήταν 2,29 δισεκατομμύρια, ήδη κατά 36% λιγότερα από το προηγούμενο έτος. Οι παραδόσεις οχημάτων για ολόκληρο τον όμιλο μειώθηκαν κατά σχεδόν 9% στα 2,08 εκατομμύρια οχήματα, ενώ ειδικά στην κινεζική αγορά οι πωλήσεις περιορίστηκαν κατά περισσότερο από ένα τρίτο, στα 424.300 αυτοκίνητα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της VW, Όλιβερ Μπλούμε, αναφέρθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην επιβάρυνση που προκαλούν οι νέοι δασμοί, οι πόλεμοι και οι γεωπολιτικές εντάσεις. Ήδη στον όμιλο έχει αποφασιστεί μεταξύ άλλων κατάργηση 50.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως έως το 2030, ενώ εξετάζεται η περικοπή άλλων τόσων.

Τα σχέδια συναντούν ωστόσο έντονες αντιδράσεις από το συνδικάτο των εργαζομένων, κυρίως από το κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας το οποίο κατέχει το 20% των μετοχών και δύο θέσεις στο εποπτικό συμβούλιο του ομίλου. Μαζί με τους εργαζόμενους διαθέτει μάλιστα την πλειοψηφία.

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