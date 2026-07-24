Αποκάλυψη για το νέο Safety Car της Formula 1 – Πού θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση

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Μία σημαντική αλλαγή ετοιμάζεται να πραγματοποιηθεί στη Formula 1, καθώς ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αυτοκίνητα κάθε αγωνιστικού τριημέρου παραδίδει τη θέση του σε ένα νεότερο Safety Car, ισχυρότερο και τεχνολογικά αναβαθμισμένο μοντέλο.

Το νέο επίσημο FIA F1 Safety Car θα βρεθεί για πρώτη φορά στην πίστα μέσα στο προσεχές αγωνιστικό τριήμερο, σηματοδοτώντας παράλληλα μία ιστορική επέτειο. Η Mercedes-AMG συμπληρώνει 30 χρόνια παρουσίας στον συγκεκριμένο ρόλο, έχοντας αναλάβει την παροχή των αυτοκινήτων ασφαλείας της Formula 1 από το 1996.

Αυτό είναι το νέο Safety Car της Formula 1

Το μοντέλο που αναλαμβάνει πλέον τον ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο είναι η Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, η οποία γίνεται το 14ο διαφορετικό Safety Car με το αστέρι στην ιστορία της Formula 1. Η νέα AMG αντικαθιστά τη Mercedes-AMG GT Black Series, η οποία χρησιμοποιούνταν από τη σεζόν του 2022 και πραγματοποίησε συνολικά 51 εμφανίσεις σε συνθήκες αγώνα. Η τελευταία επέμβασή της πραγματοποιήθηκε στο Grand Prix Βελγίου του 2026, πριν παραδώσει τη σκυτάλη στο νεότερο μοντέλο. Η πρώτη επίσημη εμφάνιση της Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ θα πραγματοποιηθεί στο Grand Prix Ουγγαρίας, το οποίο διεξάγεται στο Hungaroring από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου 2026. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 26 Ιουλίου.

Το πρώτο τετρακίνητο Safety Car στην ιστορία

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός V8 biturbo κινητήρας των 4,0 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 612 ίππους και μέγιστη ροπή 850 Nm. Η ισχύς περνά στους τροχούς μέσω του αυτόματου κιβωτίου AMG Speedshift MCT 9G. Η σημαντικότερη αλλαγή, ωστόσο, αφορά το σύστημα μετάδοσης. Η GT 63 PRO είναι το πρώτο Official FIA F1 Safety Car με τετρακίνηση, χρησιμοποιώντας το πλήρως μεταβλητό σύστημα AMG Performance 4MATIC+. Η τετρακίνηση προσφέρει αυξημένη πρόσφυση τόσο σε στεγνή όσο και σε βρεγμένη άσφαλτο, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα αυτοκίνητο που καλείται να κινηθεί γρήγορα σε δύσκολες συνθήκες, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τα μονοθέσια που ακολουθούν. Το Safety Car πρέπει να διατηρεί αρκετά υψηλό ρυθμό, καθώς οι χαμηλές ταχύτητες προκαλούν πτώση της θερμοκρασίας στα ελαστικά και στα φρένα των μονοθεσίων. Παράλληλα, όμως, ο οδηγός του πρέπει να έχει στη διάθεσή του ένα προβλέψιμο και σταθερό αυτοκίνητο ακόμη και υπό βροχή ή σε πίστα με θραύσματα και περιορισμένη πρόσφυση.

Ειδικά εξελιγμένη αεροδυναμική

Η έκδοση που θα χρησιμοποιείται στη Formula 1 δεν περιορίζεται στην προσθήκη των χαρακτηριστικών φωτεινών σημάτων στην οροφή. Η αεροδυναμική της Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ έχει εξελιχθεί ειδικά για τις ανάγκες του Safety Car. Στο εμπρός μέρος τοποθετήθηκε νέος splitter, ενώ προστέθηκαν αεροδυναμικά πτερύγια τύπου dive planes, τα οποία αυξάνουν την κάθετη δύναμη στον εμπρός άξονα. Στο πίσω μέρος συναντάμε μία τροποποιημένη αεροτομή με ενεργό flap, μέσα στην οποία έχει ενσωματωθεί η φωτεινή σήμανση του Safety Car. Η συγκεκριμένη διάταξη επιτρέπει στη Mercedes-AMG να διατηρήσει την απαιτούμενη ορατότητα των σημάτων, χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά την αεροδυναμική απόδοση του αυτοκινήτου. Πρόσθετα LED έχουν τοποθετηθεί στο εμπρός μέρος, στους προβολείς και στα πίσω φωτιστικά σώματα. Τα πορτοκαλί φώτα ενημερώνουν τους οδηγούς ότι απαγορεύεται το προσπέρασμα, ενώ τα πράσινα επιτρέπουν στα μονοθέσια που βρίσκονται ανάμεσα στο Safety Car και τον επικεφαλής του αγώνα να περάσουν μπροστά.

Εξοπλισμός ειδικά για τη FIA

Στην καμπίνα έχουν τοποθετηθεί τα απαραίτητα συστήματα επικοινωνίας και παρακολούθησης του αγώνα. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ασύρματο σύστημα επικοινωνίας, GPS, κάμερες και ειδικά tablets της FIA, καθώς και ένα κεντρικό πάνελ χειρισμού στην κονσόλα. Για την προστασία του πληρώματος έχουν προστεθεί αγωνιστικά καθίσματα RECARO, ζώνες ασφαλείας έξι σημείων και roll bar. Το αυτοκίνητο διαθέτει επίσης ειδικό εσωτερικό ρεζερβουάρ και ελαφρύτερα τμήματα υαλοπινάκων από πολυκαρβονικό υλικό. Η επιβράδυνση αναλαμβάνεται από το κεραμικό σύστημα πέδησης υψηλών επιδόσεων της AMG, ενώ η επαφή με την άσφαλτο γίνεται μέσω ειδικά εξελιγμένων ελαστικών Pirelli P Zero R.

Επετειακή εμφάνιση στο Hungaroring

Για την πρώτη της εμφάνιση στην Ουγγαρία, η νέα Mercedes-AMG θα διαθέτει μία ειδική επετειακή εμφάνιση. Το μαύρο χρώμα του αμαξώματος συνδυάζεται με κόκκινα γραφικά, ενώ το λογότυπο για τα 30 χρόνια των Mercedes-AMG Safety Cars θα βρίσκεται στο καπό, στην οροφή και στην πίσω αεροτομή. Στο Hungaroring θα υπάρχουν διαθέσιμα δύο αυτοκίνητα, ώστε να υπάρχει άμεσα εφεδρική λύση σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος ή ζημιάς. Πίσω από το τιμόνι θα βρίσκεται για ακόμη μία φορά ο Bernd Mayländer, ο οποίος εκτελεί χρέη οδηγού του επίσημου Safety Car από το 2000. Ο Γερμανός οδηγός υπογράμμισε ότι η τετρακίνηση βελτιώνει σημαντικά την πρόσφυση, ιδιαίτερα στην έξοδο των στροφών και κατά την επιτάχυνση.

Ένα Safety Car πιο κοντά στις απαιτήσεις της σύγχρονης F1

Η αντικατάσταση της GT Black Series δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης ισχύος. Αντίθετα, η νέα Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ προσφέρει ένα πιο ολοκληρωμένο πακέτο, με προηγμένη τετρακίνηση, αναβαθμισμένη αεροδυναμική και νεότερα συστήματα επικοινωνίας. Η πρώτη της εμφάνιση στο Grand Prix Ουγγαρίας θα εγκαινιάσει το επόμενο κεφάλαιο της συνεργασίας ανάμεσα στη Mercedes-AMG και τη Formula 1. Το ιδανικό σενάριο για τους οδηγούς και τις ομάδες, βέβαια, είναι το νέο Safety Car να παραμείνει στα πιτ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Τι κρατάμε;

Νέο Safety Car της Formula 1 είναι η Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+.

Θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο Grand Prix Ουγγαρίας, στις 24-26 Ιουλίου 2026.

Είναι το πρώτο τετρακίνητο Safety Car στην ιστορία της Formula 1.

Ο V8 biturbo 4,0 λίτρων αποδίδει 612 ίππους και 850 Nm ροπής.

Διαθέτει ειδική αεροδυναμική, εξοπλισμό FIA και επετειακή εμφάνιση για τα 30 χρόνια της Mercedes-AMG στον συγκεκριμένο ρόλο.

Πηγή: autotypos.gr

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