Η Nissan καταγράφει 1,25 εκατομμύρια πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων στην Ευρώπη (photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Nissan συνεχίζει να ενισχύει τη δυναμική της παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά, ξεπερνώντας το ορόσημο των 1,25 εκατομμυρίων εξηλεκτρισμένων οχημάτων που έχουν διατεθεί στην Ευρώπη από το 2010 μέχρι και σήμερα. Από αυτά, σχεδόν 350.000 είναι αμιγώς ηλεκτρικά.

Σήμερα, η Nissan διαθέτει την πληρέστερη ευρωπαϊκή γκάμα εξηλεκτρισμένων μοντέλων στην ιστορία της, προσφέροντας πλήθος επιλογών στους πελάτες. Η ολοκληρωμένη αυτή γκάμα πλέον περιλαμβάνει και το νέο Micra, το νέο Leaf τρίτης γενιάς, το Qashqai και το νέο X-Trail με την αποκλειστική τεχνολογία e-POWER, καθώς και το ανανεωμένο Ariya, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών και τρόπων μετακίνησης.

Τα νέα μοντέλα παρουσιάστηκαν πρόσφατα σε ειδική εκδήλωση στη Βαρκελώνη, όπου εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού ειδικού Τύπου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις διαφορετικές εξηλεκτρισμένες τεχνολογίες της Nissan και τον τρόπο με τον οποίο αυτές ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες και τον τρόπο ζωής των οδηγών.

Πολύ σύντομα η εξηλεκτρισμένη γκάμα της Nissan θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, με την παρουσίαση ενός νέου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου κατηγορίας Α μέσα στο 2026, καθώς και του νέου Juke EV στις αρχές του 2027.

Διαβάστε επίσης:

Όλα τα B-SUV σε προσφορά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα

Τα 2 γερμανικά hatchback που ξεφεύγουν από τον ανταγωνισμό – Πρώτα σε πωλήσεις στην Ελλάδα

Καύσωνας: 8 tips για να προστατεύσεις το αυτοκίνητο σου